Film: Królowa Leticia zwróciła się do młodzieży z okazji 40. rocznicy powstania organizacji FAD Youth

Królowa Hiszpanii Letizia nagrała przemówienie wideo z okazji 40. rocznicy powstania ruchu młodzieżowego FAD Youth, którego jest honorową przewodniczącą. Monarchini podkreśliła niebezpieczeństwa związane z zażywaniem narkotyków i substancji psychoaktywnych, a także zwróciła uwagę na problemy przemocy ze względu na płeć, cyberprzemocy oraz uzależnień cyfrowych.

Letizia przejęła stanowisko honorowej przewodniczącej organizacji po królowej Sofii. Od 2015 roku wspiera działalność ruchu i angażuje się w jego działania mające na celu ochronę młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Wideoprzemówienie monarchini rozpoczyna się od jasnego przesłania o konieczności rezygnacji z narkotyków i substancji, które mogą negatywnie wpływać na mózg, więzi społeczne, relacje rodzinne oraz przyszłość człowieka.

„Nie dla narkotyków, nie dla zażywania substancji, które wpływają na nasz mózg, nasze relacje społeczne, naszą rodzinę, naszą przyszłość” – oświadczyła Letizia.

Oprócz problemu zażywania substancji psychoaktywnych królowa zwróciła uwagę na inne wyzwania, przed którymi stoi współczesna młodzież.

„Nie dla molestowania, przemocy ze względu na płeć, cyberprzemocy i uzależnień cyfrowych. Tak dla troski o zdrowie psychiczne” – podkreśliła monarchini.

Jak donosi magazyn „Vanitatis”, w filmie wykorzystano również spoty reklamowe stworzone dla telewizji w trakcie działalności organizacji FAD Youth. Poprzez takie kampanie organizacja dążyła do zwiększenia świadomości młodzieży na temat szkodliwych skutków i niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków.

Profilaktyka uzależnień i troska o zdrowie psychiczne pozostają jednymi z najważniejszych kierunków działalności społecznej Leticii.

W drugiej części nagrania wideo królowa opowiedziała o działalności organizacji. Tłem dla jej słów był obraz znanej gry komputerowej „Tetris”.

„FAD Youth już od 40 lat angażuje ludzi w życie społeczne, robiąc to bezpośrednio i otwarcie, czasem posługując się agresywnymi przekazami. Informacja, dialog i edukacja to podstawowe narzędzia pozwalające podejmować odpowiedzialne decyzje oraz zrozumieć, że profilaktyka jest kluczem do życia” – wyjaśniła Leticia.

Księżna podkreśliła również, jak ważne jest uświadomienie sobie, ile czasu i możliwości tracą ludzie z powodu nadużywania substancji psychoaktywnych. Osobno zwróciła uwagę na konieczność tworzenia bezpiecznego środowiska dla młodych ludzi, w którym ważną rolę odgrywają rodzice.

„Świadomość tego, ile czasu i możliwości traci się z powodu nadużywania substancji psychoaktywnych oraz jak ważne jest tworzenie i zapewnianie bezpiecznego środowiska dla młodzieży, środowiska, w którym rodzice odgrywają ważną rolę. Dziękuję FAD Youth za te 40 lat. Wszystkim, którzy bezinteresownie współpracowali przy wszystkich ich kampaniach przez ten czas. Gratuluję wam pracy na rzecz budowania zdrowego społeczeństwa pod każdym względem. Osiągnięcie tego celu jest obowiązkiem każdego z nas” – powiedziała królowa.

W swoim przemówieniu Letizia podkreśliła, że budowa zdrowego społeczeństwa wymaga wspólnych wysiłków, a informowanie, edukacja, dialog i profilaktyka powinny pomagać młodzieży w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji.

O tym pisze vanitatis.

Wcześniej królowa Hiszpanii Letizia wzięła udział w paradzie wojskowej w Madrycie z okazji Święta Narodowego. Na tę okazję wybrała jasnoróżową sukienkę, którą miała już na sobie wcześniej. Na tle gości, którzy w większości pojawili się w ciemnoniebieskich, czerwonych i zielonych strojach, stylizacja królowej wyróżniała się delikatnymi odcieniami.

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