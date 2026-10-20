Полиция в Лагосе, Нигерия, 20 октября применила слезоточивый газ возле пункта взимания платы Lekki Toll Gate, из-за чего участники мемориала жертвам протестов #EndSARS не смогли провести запланированное возложение венков. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Мемориальную акцию сорвали

Мероприятие организовало движение Enough is Enough. По данным газеты The Punch, на месте собрались жители города, журналисты и политические деятели, когда полицейские начали запускать газовые баллончики. Среди людей, пострадавших от действия газа, издание назвало кандидата в губернаторы штата Лагос от Африканского демократического конгресса Гбадебо Роудса-Вивура и Фунсо Догерти из Нигерийского демократического конгресса.

По сообщению The Punch, на видео видно, как участники пытались уйти в безопасное место, когда газ распространялся по территории. Корреспондент Premium Times, прибывший к Lekki Toll Gate в 11:15, увидел там полицейских, однако не застал организаторов. Он также почувствовал запах слезоточивого газа, но не смог установить его источник.

Венки для погибших и пропавших без вести

Организаторы планировали начать церемонию в 11:00 и возложить 15 венков. Девять из них должны были посвятить людям, внесенным в список погибших в связи с событиями возле Lekki Toll Gate, четыре — пропавшим без вести, которых считают погибшими. Еще один венок предназначался журналисту Пелуми Онифаде, а другой — другим неустановленным жертвам.

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Правозащитная организация Rule of Law and Accountability Advocacy Centre заявила, что после расформирования Специального подразделения по борьбе с грабежами SARS не прекратились обвинения полиции в жестоком обращении, пытках, вымогательстве, незаконных задержаниях и внесудебных убийствах. Организация призвала власти расследовать заявления о злоупотреблениях, привлечь виновных должностных лиц к ответственности и усилить гражданский надзор за полицией.

CAPPA призвала федеральное правительство Нигерии и власти штата Лагос принести извинения за стрельбу возле Lekki Toll Gate, провести независимое расследование и предоставить компенсации пострадавшим. В июле 2025 года Федеральный высокий суд в Лагосе обязал генерального инспектора полиции и тогдашнего комиссара полиции штата выплатить 10 млн найр компенсации участникам мемориального шествия 20 октября 2024 года, чьи права, согласно решению суда, были нарушены.

Протесты #EndSARS начались в Нигерии в октябре 2020 года из-за требований прекратить полицейское насилие, в том числе злоупотребления, которые связывали с подразделением SARS. Стрельба возле Lekki Toll Gate 20 октября 2020 года стала одним из определяющих событий протестного движения.

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