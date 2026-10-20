10月20日，尼日利亚拉各斯警方在Lekki Toll Gate收费站附近使用催泪瓦斯，导致#EndSARS抗议受害者纪念活动的参与者无法举行原计划的敬献花圈仪式。据Premium Times Nigeria报道。

纪念活动遭到中断

该活动由Enough is Enough运动组织。据《The Punch》报报道，警方开始发射催泪瓦斯罐时，市民、记者和政治人物已聚集在现场。该媒体称，受催泪瓦斯影响的人包括非洲民主大会党拉各斯州州长候选人Gbadebo Rhodes-Vivour，以及尼日利亚民主大会党的Funso Doherty。

据《The Punch》报道，视频显示，随着催泪瓦斯在该区域扩散，参与者试图前往安全地点。一名于11时15分抵达Lekki Toll Gate的Premium Times记者看到了警察，但没有见到组织者。他还闻到了催泪瓦斯的气味，但无法确定其来源。

献给遇难者和失踪者的花圈

组织者原计划于11时开始仪式，并敬献15个花圈。其中9个原本献给被列入与Lekki Toll Gate事件有关的遇难者名单中的人员，4个献给被认为已经死亡的失踪人员。另一个花圈献给记者Pelumi Onifade，另一个则献给其他身份不明的受害者。

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人权组织Rule of Law and Accountability Advocacy Centre表示，在特别反抢劫小组SARS解散后，针对警方虐待、酷刑、勒索、非法拘留和法外杀害的指控并未停止。该组织呼吁当局调查有关滥用行为的声明，追究负有责任的官员责任，并加强对警方的民事监督。

CAPPA呼吁尼日利亚联邦政府和拉各斯州当局就Lekki Toll Gate附近发生的枪击事件道歉，进行独立调查，并向受影响者提供赔偿。2025年7月，拉各斯联邦高等法院命令警察总监和该州时任警察专员向2024年10月20日纪念游行的参与者支付1000万奈拉赔偿金；法院裁定，他们的权利受到了侵犯。

#EndSARS抗议活动于2020年10月在尼日利亚开始，诉求是结束警察暴力，包括与SARS部门有关的滥用行为。2020年10月20日Lekki Toll Gate附近的枪击事件成为抗议运动的标志性事件之一。

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