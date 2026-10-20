Policja w Lagos w Nigerii 20 października użyła gazu łzawiącego w pobliżu punktu poboru opłat Lekki Toll Gate, przez co uczestnicy memoriału ofiar protestów #EndSARS nie mogli przeprowadzić planowanego złożenia wieńców. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Akcję upamiętniającą przerwano

Wydarzenie zorganizował ruch Enough is Enough. Według gazety The Punch na miejscu zgromadzili się mieszkańcy miasta, dziennikarze i politycy, gdy funkcjonariusze zaczęli wystrzeliwać pojemniki z gazem. Wśród osób dotkniętych działaniem gazu redakcja wymieniła Gbadebo Rhodesa-Vivoura, kandydata Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego na gubernatora stanu Lagos, oraz Funso Doherty’ego z Nigeryjskiego Kongresu Demokratycznego.

Według The Punch nagranie pokazuje, jak uczestnicy próbowali odejść w bezpieczne miejsce, gdy gaz rozprzestrzeniał się po terenie. Korespondent Premium Times, który przybył do Lekki Toll Gate o 11:15, zobaczył tam policjantów, ale nie zastał organizatorów. Poczuł również zapach gazu łzawiącego, lecz nie zdołał ustalić jego źródła.

Wieńce dla zabitych i zaginionych

Organizatorzy planowali rozpocząć ceremonię o 11:00 i złożyć 15 wieńców. Dziewięć z nich miało zostać poświęconych osobom wpisanym na listę zabitych w związku z wydarzeniami przy Lekki Toll Gate, a cztery — osobom zaginionym, uznawanym za zmarłe. Kolejny wieniec był przeznaczony dla dziennikarza Pelumiego Onifade, a inny — dla pozostałych niezidentyfikowanych ofiar.

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Organizacja praw człowieka Rule of Law and Accountability Advocacy Centre oświadczyła, że po rozwiązaniu Specjalnego Oddziału ds. Zwalczania Rozbojów SARS nie ustały oskarżenia wobec policji o brutalne traktowanie, tortury, wymuszenia, bezprawne zatrzymania i pozasądowe zabójstwa. Organizacja wezwała władze do zbadania zarzutów nadużyć, pociągnięcia odpowiedzialnych funkcjonariuszy do odpowiedzialności oraz wzmocnienia cywilnego nadzoru nad policją.

CAPPA wezwała rząd federalny Nigerii i władze stanu Lagos do przeproszenia za strzelaninę przy Lekki Toll Gate, przeprowadzenia niezależnego śledztwa i zapewnienia odszkodowań poszkodowanym. W lipcu 2025 roku Federalny Wysoki Sąd w Lagos nakazał generalnemu inspektorowi policji oraz ówczesnemu komisarzowi policji stanowej wypłacić 10 mln nair odszkodowania uczestnikom marszu upamiętniającego z 20 października 2024 roku, których prawa — zgodnie z orzeczeniem sądu — zostały naruszone.

Protesty #EndSARS rozpoczęły się w Nigerii w październiku 2020 roku w związku z żądaniami zakończenia przemocy policyjnej, w tym nadużyć wiązanych z jednostką SARS. Strzelanina przy Lekki Toll Gate 20 października 2020 roku stała się jednym z kluczowych wydarzeń ruchu protestacyjnego.

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