Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Катар заявил, что Дональд Трамп и другие иностранные лидеры делают «столь же неприемлемые, сколь и глупые» комментарии об уличных беспорядках во Франции. Французский президент заявил, что после субботних беспорядков распространяется манипулятивная информация, сообщает The Guardian.

Заявление Макрона в Дохе

Макрон сначала не назвал Трампа, однако на уточняющий вопрос ответил: «Среди прочих». Президент США связывал насилие во Франции с «мигрантами, джихадистами и коммунистами» во время кампании перед промежуточными выборами в Конгресс.

По словам Макрона, политики, находящиеся в разгаре избирательных кампаний «в регионе или по ту сторону Атлантики», распространяют нарративы, продвигаемые определенными кругами, и используют Францию в собственных политических целях. Он также заявил о распространении созданных искусственным интеллектом изображений со сценами, которых во Франции не было.

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Протесты и усиление безопасности

В минувшие выходные преимущественно мирные демонстрации из-за стоимости жизни переросли в насилие и мародерство в Париже, Марселе, Лионe и Лиможе. В Лиможе подожгли и частично разрушили здание мэрии. Французское правительство признало, что в субботу потеряло контроль над масштабными беспорядками.

Движение «желтых жилетов» подало заявку на проведение марша в центре Парижа в ближайшую субботу. На тот же день студенческие группы запланировали акции с требованием увеличить финансирование образования. Макрон заявил, что тем, кто попытается вызвать беспорядки в центрах городов, не дадут этого сделать.

Правительство пообещало значительно усилить меры безопасности, в частности привлечь дополнительные полицейские силы и, возможно, военных. Частичные ночные комендантские часы, введенные в понедельник и вторник в районах Парижа, Марселя и Лилля, склонных к насильственным протестам и мародерству, помогли сохранить относительное спокойствие. Профсоюзы также объявили общенациональную мобилизацию на 5 ноября.

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