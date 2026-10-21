法国总统埃马纽埃尔·马克龙在访问卡塔尔期间表示，唐纳德·特朗普和其他外国领导人就法国街头骚乱发表了“既不可接受又愚蠢”的言论。这位法国总统称，周六骚乱后，操纵性信息正在传播，据《卫报》报道。

马克龙在多哈的声明

马克龙起初没有点名特朗普，但在被追问时回答：“包括他在内。”美国总统在国会中期选举前的竞选期间，将法国的暴力事件与“移民、圣战分子和共产主义者”联系在一起。

马克龙表示，正处于选举竞选高潮的政治人物——“无论是在该地区还是在大西洋彼岸”——正在传播某些圈子推动的叙事，并将法国用于自身政治目的。他还表示，正在传播由人工智能生成的图像，其中描绘了法国并未发生的场景。

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抗议活动与加强安全措施

上周末，因生活成本问题举行的主要为和平的示威活动，在巴黎、马赛、里昂和利摩日演变为暴力和抢劫。利摩日市政厅大楼被纵火并部分毁坏。法国政府承认，周六已失去对大规模骚乱的控制。

“黄背心”运动已申请于最近的周六在巴黎市中心举行游行。学生团体也计划在同一天举行活动，要求增加教育经费。马克龙表示，将阻止那些试图在市中心制造混乱的人。

政府承诺大幅加强安全措施，包括增派警力，并可能部署军人。周一和周二在巴黎、马赛和里尔易发生暴力抗议和抢劫的地区实施的部分夜间宵禁，有助于维持相对平静。工会还宣布将于11月5日举行全国动员。

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