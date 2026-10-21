Президент Макрон звинуватив Трампа в дезінформації про протести — The Guardian

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Катару заявив, що Дональд Трамп та інші іноземні лідери роблять «настільки ж неприйнятні, наскільки й дурні» коментарі про вуличні заворушення у Франції. Французький президент сказав, що після суботніх заворушень поширюється маніпулятивна інформація, повідомляє The Guardian.

Заява Макрона в Досі

Макрон спочатку не назвав Трампа, однак на уточнювальне запитання відповів: «Серед інших». Президент США пов'язував насильство у Франції з «мігрантами, джихадистами та комуністами» під час кампанії перед проміжними виборами до Конгресу.

За словами Макрона, політики, які перебувають у розпалі виборчих кампаній «у регіоні або по той бік Атлантики», поширюють наративи, що їх просувають певні кола, та використовують Францію у власних політичних цілях. Він також заявив про поширення створених штучним інтелектом зображень зі сценами, яких у Франції не було.

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Протести та посилення безпеки

Минулого вікенду переважно мирні демонстрації через вартість життя переросли у насильство та мародерство в Парижі, Марселі, Ліоні й Ліможі. У Ліможі підпалили та частково зруйнували будівлю мерії. Французький уряд визнав, що в суботу втратив контроль над масштабними заворушеннями.

Рух «жовтих жилетів» подав заявку на проведення маршу в центрі Парижа найближчої суботи. На цей самий день студентські групи запланували акції з вимогою збільшити фінансування освіти. Макрон заявив, що тим, хто намагатиметься спричинити безлад у центрах міст, цьому завадять.

Уряд пообіцяв масштабно посилити заходи безпеки, зокрема залучити додаткові поліцейські сили та, ймовірно, військових. Часткові нічні комендантські години, запроваджені в понеділок і вівторок у районах Парижа, Марселя та Лілля, схильних до насильницьких протестів і мародерства, допомогли зберегти відносний спокій. Профспілки також оголосили загальнонаціональну мобілізацію на 5 листопада.

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