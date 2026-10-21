В Италии Министерство внутренних дел устанавливает личности водителей грузовиков, которые в течение последней недели блокируют дороги во многих районах юга страны. Об этом во время сессии вопросов в нижней палате парламента заявил министр предприятий и Made in Italy Адольфо Урсо, сообщает ANSA English.

Протесты из-за цен на топливо

По словам министра, перевозчики протестуют против резкого роста цен на топливо. Он заявил, что блокировки осложняют поставки товаров в супермаркеты и поступление сырья предприятиям.

Урсо сообщил, что МВД устанавливает участников протеста, в том числе для разблокирования дорог.

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Возможные уголовные последствия

Министр подчеркнул, что препятствование движению грузовиков, даже если легковым автомобилям разрешен проезд, все равно является блокированием дороги. По его словам, это влечет уголовные последствия, в частности может предусматривать лишение свободы.

Урсо также отметил, что транспортные ассоциации сами обращаются к властям и МВД с просьбой убрать дорожные блокировки.

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