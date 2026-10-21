We Włoszech Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ustala tożsamość kierowców ciężarówek, którzy w ciągu ostatniego tygodnia blokują drogi w wielu rejonach południa kraju. Poinformował o tym minister przedsiębiorstw i Made in Italy Adolfo Urso podczas sesji pytań w niższej izbie parlamentu, podaje ANSA English.

Protesty przeciwko cenom paliw

Według ministra przewoźnicy protestują przeciwko gwałtownemu wzrostowi cen paliw. Oświadczył, że blokady utrudniają dostawy towarów do supermarketów oraz dostarczanie surowców przedsiębiorstwom.

Urso poinformował, że MSW ustala uczestników protestu, w tym w celu odblokowania dróg.

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Możliwe konsekwencje karne

Minister podkreślił, że utrudnianie ruchu ciężarówek, nawet jeśli samochodom osobowym pozwala się przejechać, nadal stanowi blokadę drogi. Jak zaznaczył, pociąga to za sobą konsekwencje karne, w tym może przewidywać karę pozbawienia wolności.

Urso zaznaczył również, że same stowarzyszenia transportowe zwracają się do władz i MSW z prośbą o usunięcie blokad drogowych.

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