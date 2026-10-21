В Страсбурге, Франция, должностные лица, действовавшие от имени Европейской прокуратуры, в среду утром провели обыски в офисах сотрудников ультраправой группы Patriots в Европейском парламенте. Следственные действия состоялись в рамках расследования возможного ненадлежащего использования средств бывшей парламентской группой Identity and Democracy, сообщает Politico Europe.

Расследование в отношении средств ID

Финансовый департамент Европарламента в 2025 году пришел к выводу, что Identity and Democracy ненадлежащим образом потратила 4,3 млн евро в 2019–2024 годах. Речь идет о нерегулярных пожертвованиях и нарушениях при проведении тендеров. На основании отчетов Европарламента Европейская прокуратура, расследующая преступления против бюджета ЕС, открыла производство.

По данным двух должностных лиц, говоривших на условиях анонимности, обыски проходили в офисах секретариата группы. Глава французской партии «Национальное объединение» в Европарламенте Жан-Поль Гарро заявил, что следственные действия были направлены на офисы сотрудников бывшей группы Identity and Democracy.

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Позиция Patriots

Identity and Democracy прекратила существование в 2024 году. После этого в Patriots перешли многие ее сотрудники, а также депутаты от французского «Национального объединения», Австрийской партии свободы, венгерской Fidesz, испанской Vox, бельгийского «Фламандского интереса» и чешской ANO 2011.

В Patriots заявили, что группа не имеет юридического правопреемства в отношении Identity and Democracy и не вовлечена в текущее расследование. Европейская прокуратура проверяет, осуществляла ли ID нерегулярные пожертвования региональным организациям в нескольких странах ЕС, а также нарушала ли правила тендеров в контрактах с компаниями, дружественными группе.

Отдельно финансовый департамент Европарламента в 2025 году обязал Patriots вернуть 276 967 евро средств ЕС, которые, по оценке департамента, группа ненадлежащим образом использовала во второй половине 2024 года из-за аналогичных нарушений тендерных процедур. Представитель Европарламента сообщил, что учреждение сотрудничает с компетентными органами.

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