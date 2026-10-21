W Strasburgu we Francji urzędnicy działający w imieniu Prokuratury Europejskiej przeprowadzili w środę rano przeszukania w biurach pracowników skrajnie prawicowej grupy Patriots w Parlamencie Europejskim. Czynności śledcze odbyły się w ramach dochodzenia dotyczącego możliwego niewłaściwego wykorzystania środków przez byłą grupę parlamentarną Identity and Democracy, informuje Politico Europe.

Śledztwo w sprawie środków ID

Departament finansowy Parlamentu Europejskiego w 2025 roku uznał, że Identity and Democracy niewłaściwie wydała 4,3 mln euro w latach 2019–2024. Chodzi o nieprawidłowe darowizny oraz naruszenia podczas przeprowadzania przetargów. Na podstawie raportów Parlamentu Europejskiego Prokuratura Europejska, która bada przestępstwa przeciwko budżetowi UE, wszczęła postępowanie.

Według dwóch urzędników, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości, przeszukania odbywały się w biurach sekretariatu grupy. Szef francuskiej partii Zjednoczenie Narodowe w Parlamencie Europejskim Jean-Paul Garraud oświadczył, że czynności śledcze były skierowane na biura pracowników byłej grupy Identity and Democracy.

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Stanowisko Patriots

Identity and Democracy przestała istnieć w 2024 roku. Następnie do Patriots przeszło wielu jej pracowników, a także europosłowie z francuskiego Zjednoczenia Narodowego, Austriackiej Partii Wolności, węgierskiego Fideszu, hiszpańskiego Vox, belgijskiego Interesu Flamandzkiego oraz czeskiej ANO 2011.

Patriots oświadczyła, że grupa nie ma następstwa prawnego po Identity and Democracy i nie jest zaangażowana w obecne śledztwo. Prokuratura Europejska sprawdza, czy ID dokonywała nieprawidłowych darowizn na rzecz organizacji regionalnych w kilku krajach UE, a także czy naruszała zasady przetargowe w umowach z firmami przyjaznymi grupie.

Oddzielnie departament finansowy Parlamentu Europejskiego w 2025 roku zobowiązał Patriots do zwrotu 276 967 euro środków UE, które, według oceny departamentu, grupa niewłaściwie wykorzystała w drugiej połowie 2024 roku z powodu podobnych naruszeń procedur przetargowych. Rzecznik Parlamentu Europejskiego poinformował, że instytucja współpracuje z właściwymi organami.

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