Пенджаб схвалив промислову програму на 1,995 трлн рупій — The Express Tribune

Кабінет провінції Пенджаб у Пакистані схвалив ключові параметри програми промислового розвитку та підтримки експорту, що передбачає інвестиції на 1,995 трлн пакистанських рупій і створення понад 162 тисяч робочих місць. Програму на засіданні в Лахорі, яке очолила головна міністерка Пенджабу Маріам Наваз Шаріф, представила старша міністерка Марріюм Аурангзеб, повідомляє The Express Tribune.

Інвестиції та промисловість

Згідно з планом, уряд провінції має вкласти 1,089 трлн рупій, ще 906 млрд рупій очікують від приватного сектору. Програма охоплює розвиток промислової інфраструктури й виробничих кластерів, підвищення конкурентоспроможності експорту, трансформацію ланцюгів доданої вартості, механізацію сільського господарства і тваринництва, а також державно-приватне партнерство.

Ініціатива передбачає підтримку наявних підприємств, електронного бізнесу й електронної комерції, швейної промисловості та готових виробничих майданчиків. Також заплановано послуги з тестування і сертифікації для виробників шкіряних виробів, взуття та спортивних товарів. Лабораторії з випробування матеріалів мають створити для виробництв столових приборів, ручних інструментів, кераміки та вентиляторів.

Аграрні проєкти та субсидії

У містах Саргодха, Ханевал, Окара та Бхаккар планують заснувати парки з переробки аграрної продукції. Програма також охоплює підвищення доданої вартості пшениці, розвиток ланцюгів виробництва м’яса й молока, підготовку кадрів, переробку цитрусових, картоплі та манго, а також туризм і аквакультуру. Кабінет схвалив створення органів з розвитку садівництва у 20 округах.

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Окремо уряд затвердив 9,5 млрд рупій субсидій для 10 тисяч потужних тракторів у межах нового етапу програми Punjab Green Tractor Programme. На участь у ній надійшло понад 250 тисяч заявок, а фермерам уже передали близько 25 тисяч тракторів. Кабінет також погодив субсидії для четвертого етапу програми низькопотужних тракторів і аграрного трансформаційного проєкту в Тхалі.

Інші рішення кабінету

Уряд надасть 7,6 млрд рупій на крапельне зрошення, сонячну енергетику, накопичення води та інші потреби на 10 тисячах акрів у Манкері й Лайя. Ще 60 млрд рупій виділили на кредитну програму Apni Chhat, Apna Ghar. Маріам Наваз Шаріф відхилила пропозицію запровадити для цієї програми гербовий збір.

Головна міністерка також наказала негайно виплатити кошти, необхідні для введення медичного обладнання в лікарнях у роботу. Кабінет схвалив фінансування для погашення важливих зобов’язань департаменту спеціалізованої медичної допомоги та медичної освіти, а також передання шести мобільних клінік Гілгіт-Балтистану та 15 — Азад Джамму і Кашміру. Серед інших рішень — підвищення штрафів за порушення правил руху на кільцевій дорозі Пенджабу, зміни до проєкту управління якістю повітря для забезпечення електровантажівками й протисмоговими гарматами та організаційні заходи для запуску 1 500 електробусів на рівні техсілів.

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