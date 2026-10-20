Кабинет пакистанской провинции Пенджаб одобрил ключевые параметры программы промышленного развития и поддержки экспорта, предусматривающей инвестиции на 1,995 трлн пакистанских рупий и создание более 162 тысяч рабочих мест. Программу на заседании в Лахоре, которое возглавила главный министр Пенджаба Мариам Наваз Шариф, представила старший министр Марриюм Аурангзеб, сообщает The Express Tribune.

Инвестиции и промышленность

Согласно плану, правительство провинции должно вложить 1,089 трлн рупий, еще 906 млрд рупий ожидаются от частного сектора. Программа охватывает развитие промышленной инфраструктуры и производственных кластеров, повышение конкурентоспособности экспорта, трансформацию цепочек добавленной стоимости, механизацию сельского хозяйства и животноводства, а также государственно-частное партнерство.

Инициатива предусматривает поддержку действующих предприятий, электронного бизнеса и электронной коммерции, швейной промышленности и готовых производственных площадок. Также запланированы услуги по тестированию и сертификации для производителей кожаных изделий, обуви и спортивных товаров. Лаборатории по испытанию материалов должны быть созданы для производств столовых приборов, ручных инструментов, керамики и вентиляторов.

Аграрные проекты и субсидии

В городах Саргодха, Ханевал, Окара и Бхаккар планируется создать парки по переработке аграрной продукции. Программа также охватывает повышение добавленной стоимости пшеницы, развитие цепочек производства мяса и молока, подготовку кадров, переработку цитрусовых, картофеля и манго, а также туризм и аквакультуру. Кабинет одобрил создание органов развития садоводства в 20 округах.

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Отдельно правительство утвердило субсидии в размере 9,5 млрд рупий для 10 тысяч мощных тракторов в рамках нового этапа программы Punjab Green Tractor Programme. На участие в ней поступило более 250 тысяч заявок, а фермерам уже передали около 25 тысяч тракторов. Кабинет также согласовал субсидии для четвертого этапа программы маломощных тракторов и аграрного трансформационного проекта в Тхале.

Другие решения кабинета

Правительство предоставит 7,6 млрд рупий на капельное орошение, солнечную энергетику, накопление воды и другие нужды на 10 тысячах акров в Манкере и Лайяхе. Еще 60 млрд рупий выделили на кредитную программу Apni Chhat, Apna Ghar. Мариам Наваз Шариф отклонила предложение ввести для этой программы гербовый сбор.

Главный министр также распорядилась немедленно выплатить средства, необходимые для ввода медицинского оборудования в больницах в эксплуатацию. Кабинет одобрил финансирование для погашения важных обязательств департамента специализированной медицинской помощи и медицинского образования, а также передачу шести мобильных клиник Гилгит-Балтистану и 15 — Азад Джамму и Кашмиру. Среди других решений — повышение штрафов за нарушения правил движения на кольцевой дороге Пенджаба, изменения в проекте управления качеством воздуха для обеспечения электрогрузовиками и противосмоговыми пушками, а также организационные меры для запуска 1 500 электробусов на уровне техсилов.

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