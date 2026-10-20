Япония запустила миссию MMX к спутникам Марса: как страны готовятся к освоению ресурсов космоса

Япония начала миссию Martian Moons eXploration (MMX), цель которой — исследовать Фобос и Деймос — два спутника Марса — и доставить на Землю образцы грунта с Фобоса. Космический аппарат стартовал 20 октября 2026 года на ракете H3. Миссия рассчитана примерно на пять лет и должна помочь учёным лучше понять происхождение спутников Марса и раннюю историю Солнечной системы.

MMX имеет не только научное значение. Миссия будет развивать технологии посадки на небольшие небесные тела, сбора образцов и их возвращения на Землю. Эти навыки важны для следующих этапов исследования дальнего космоса, где государства стремятся не только отправлять автоматические аппараты, но и научиться использовать местные ресурсы для длительных экспедиций.

UA.News рассказывает, что именно будет исследовать японская миссия, почему Фобос интересует ученых, какие ресурсы можно добывать за пределами Земли и какие страны уже развивают технологии для их использования.

Что известно о японской миссии MMX

Проект MMX возглавляет Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA. К международному сотрудничеству присоединились NASA, французский Национальный центр космических исследований (CNES), Немецкий аэрокосмический центр (DLR) и Европейское космическое агентство (ESA).

Аппарат стартовал в космос с космодрома Танегасима на юго-западе Японии на ракете H3. Согласно плану JAXA, он должен достичь системы Марса в 2027 году, после чего начнёт исследование его спутников. Возвращение капсулы с образцами на Землю запланировано на 2031 год.

Главная цель экспедиции — Фобос, самый большой из двух спутников Марса. Его размеры составляют примерно 27 × 22 × 18 километров, а орбита проходит всего в нескольких тысячах километров от поверхности планеты. Второй спутник, Деймос, значительно меньше и расположен дальше от Марса.

По прибытии к планете MMX будет исследовать Фобос с орбиты, изучая его поверхность, рельеф, состав и физические характеристики. На спутник также должен спуститься небольшой исследовательский ровер IDEFIX, созданный при участии французских и немецких специалистов. Он будет собирать информацию о поверхности и помогать определять условия для работы основного аппарата.

Следующим этапом станет посадка MMX на Фобос. JAXA планирует провести операции по сбору материала как минимум на двух участках поверхности и доставить на Землю не менее 10 граммов образцов. После этого аппарат продолжит исследование Марса и Деймоса, а затем отправится обратно на Землю.

Это первая миссия, целью которой является возвращение образцов со спутника Марса. Япония уже имеет опыт подобных операций на более мелких небесных телах: миссия «Хаябуса-2» доставила на Землю материал с астероида Рюгу. MMX должна усовершенствовать эти технологии для значительно более сложной экспедиции в систему другой планеты.

Зачем учёным грунт Фобоса

Происхождение Фобоса и Деймоса остается одним из вопросов планетологии. Их состав и структура могут помочь воссоздать историю формирования Марса и его ближайшего окружения.

Учёные исследуют два основных сценария образования спутников. Согласно одному из них, они могли сформироваться из материала, оставшегося после крупного столкновения Марса с другим небесным телом. Другой сценарий предполагает, что спутники являются астероидами, захваченными гравитацией планеты.

Именно анализ образцов позволит исследовать вещества, составляющие поверхность Фобоса, в земных лабораториях. Там материал можно будет изучать с помощью точных приборов, сопоставлять его химический и минеральный состав с другими образцами и проверять данные, полученные непосредственно в космосе.

Для этого на MMX установят научные приборы, которые будут исследовать состав поверхности, её минералы, рельеф, гравитационные характеристики и внутреннее строение спутника. Один из приборов, MEGANE, разработанный при участии NASA, будет определять элементный состав Фобоса с помощью измерения нейтронов и гамма-излучения.

Исследование также касается истории веществ, из которых формировались планеты. Образцы могут содержать информацию о материалах, существовавших на ранних этапах развития Солнечной системы, в частности о веществах, важных для понимания распространения воды и органических соединений. Именно поэтому результаты миссии будут интересны не только специалистам по Марсу, но и учёным, изучающим происхождение планет и условия возникновения жизни.

Какие ресурсы можно добывать в космосе

Исследование Фобоса — часть более широкого направления космических программ, связанного с использованием ресурсов за пределами Земли. В отрасли это называют использованием местных ресурсов, или ISRU (In-Situ Resource Utilization). Речь идет о добыче и переработке материалов на небесных телах для обеспечения ими космических аппаратов, роботизированных комплексов и будущих экспедиций.

Один из важнейших ресурсов — вода. Её лёд обнаружен в затененных участках вблизи полюсов Луны, а на Марсе вода существует, в частности, в виде подповерхностного льда. Если технологии позволят добывать её и эффективно очищать, она сможет обеспечивать потребности экипажей, использоваться для технических процессов и служить сырьём для получения водорода и кислорода.

Кислород необходим для дыхания, а вместе с другими компонентами может использоваться в качестве окислителя ракетного топлива. На Марсе его можно получать из углекислого газа, который составляет основную часть атмосферы планеты. Это продемонстрировал эксперимент MOXIE на марсоходе Perseverance: устройство забирало марсианский воздух и электрохимически выделяло из него кислород.

Эксперимент подтвердил работоспособность такого подхода в условиях Марса.

Другое направление — использование лунного грунта, или реголита. Он содержит силикаты и соединения различных элементов, в частности железа, алюминия и кремния. Учёные и инженеры исследуют способы переработки этого материала для получения кислорода, металлов и сырья для строительных конструкций. Такой подход может быть полезен при создании инфраструктуры на поверхности Луны, ведь доставлять каждый материал с Земли дорого.

Особый интерес представляют астероиды. В зависимости от их типа они могут содержать металлы, силикаты, углеродные соединения и минералы с водой. Однако состав различных астероидов различается, а наличие полезных элементов само по себе не означает, что их можно экономично добывать. Для этого необходимо доставить оборудование, обеспечить энергоснабжение, организовать переработку сырья и транспортировку полученного материала.

NASA рассматривает воду, кислород, метан и строительные материалы как ключевые направления развития технологий использования космических ресурсов. Агентство подчеркивает, что для практического применения этих технологий необходимо более точно определить расположение ресурсов, их концентрацию и доступность.

Кто продвинулся в освоении космических ресурсов

США, Китай, Япония и европейские страны развивают различные составляющие технологий исследования космоса: от доставки образцов до экспериментов по производству кислорода и поиску водяного льда. На данный момент основные практические результаты связаны с роботизированными миссиями, картографированием небесных тел и проверкой отдельных технологий. Полноценная промышленная добыча ресурсов на других планетах пока не стала реальностью.

У США есть обширная программа исследования Луны и Марса. NASA развивает программу Artemis, которая предусматривает возвращение астронавтов на Луну, а также финансирует технологии, необходимые для длительного пребывания человека на её поверхности. Среди приоритетов — поиск водяного льда, получение кислорода из лунного грунта, производство энергии и использование местных материалов для строительства.

В сентябре 2026 года NASA объявило о новом конкурсе предложений по развитию технологий лунной инфраструктуры. Среди направлений — системы извлечения кислорода из реголита, энергетическое оборудование и производство материалов непосредственно на Луне.

Китай за последние годы достиг значительных результатов в исследовании Луны. В 2024 году миссия «Чанъэ-6» доставила на Землю 1935,3 грамма образцов с обратной стороны Луны — впервые в истории. Материал передали учёным для изучения геологической истории Луны и различий между её регионами.

Доставка образцов является важным этапом в изучении ресурсов: она позволяет детально определить состав почвы и оценить, какие вещества содержатся в конкретных районах. В то же время миссия «Чанъэ-6» была научной экспедицией по сбору образцов, а не промышленным добывающим проектом.

Япония развивает другое направление — высокоточные операции на небольших небесных телах. Миссии «Хаябуса» и «Хаябуса-2» доставили на Землю образцы астероидов, а миссия MMX должна перенести этот опыт на спутник Марса. Для этого требуются системы навигации, автономного управления, посадки и сбора материала в условиях слабой гравитации.

Европейское космическое агентство также поддерживает исследования ресурсов. В частности, ESA и Европейский центр инноваций в области космических ресурсов проводят технологические конкурсы, посвященные использованию лунного реголита для создания будущей инфраструктуры. Среди рассматриваемых разработок — способы преобразования местного материала в строительные элементы и оборудование.

Таким образом, у США имеется обширный комплекс программ и технологических разработок для будущих экспедиций, Китай продемонстрировал возможность доставки образцов из сложных районов Луны, Япония специализируется на миссиях к малым небесным телам, а европейские учреждения разрабатывают отдельные технологии использования местных материалов. Эти направления дополняют друг друга, но их результаты пока не означают начала масштабной добычи ресурсов в космосе.

Почему страны соревнуются за космос

Космические программы имеют научное, технологическое и стратегическое значение. Возможность доставлять аппараты на другие небесные тела, возвращать образцы и проводить сложные операции на расстоянии свидетельствует об уровне развития ракетной техники, робототехники, систем связи, навигации и автономного управления.

Доступ к ресурсам может стать важной составляющей будущих длительных миссий. Если воду, кислород или строительные материалы удастся добывать на месте, экспедициям придётся перевозить с Земли меньше грузов. Это может облегчить обеспечение баз на Луне и подготовку полётов на Марс.

В то же время государства развивают космические программы и для поддержки собственной промышленности. Разработка ракет, посадочных модулей, роботизированных систем и оборудования для исследования других планет создает спрос на высокотехнологичное производство и научные исследования. Международные миссии, такие как MMX, позволяют объединять компетенции разных стран, одновременно развивая их национальные космические программы.

Для Японии MMX — следующий шаг после успешных миссий к астероидам. Для партнеров проекта это возможность присоединиться к исследованию Марса и проверить инструменты, которые будут работать в сложных условиях. Для всей космической отрасли миссия станет проверкой технологий, необходимых для полетов к спутникам планет и доставки материалов с них.

Что может изменить миссия MMX

Основной результат MMX будет зависеть от выполнения нескольких сложных задач: достижения системы Марса, исследования Фобоса и Деймоса, посадки на Фобос, сбора образцов и возвращения капсулы на Землю. Каждый из этих этапов требует точного управления и работы оборудования на большом расстоянии от Земли.

Учёные получат возможность изучить материал с Фобоса в лабораториях, а инженеры — проверить технологии для будущих экспедиций к малым небесным телам. Эти результаты дополнят опыт предыдущих миссий к астероидам и исследований Луны.

В то же время освоение космических ресурсов требует отдельных технологических прорывов: необходимо находить пригодные для использования материалы, разрабатывать системы их добычи и переработки, обеспечивать оборудование энергией и организовывать работу в условиях низкой гравитации и экстремальных температур.

Японская миссия MMX не предназначена для промышленной добычи ресурсов. Её задача — исследовать спутники Марса, доставить образцы на Землю и усовершенствовать технологии космических исследований. Однако именно такие экспедиции создают научную и техническую основу для следующего этапа освоения Солнечной системы, в котором использование местных ресурсов может сыграть важную роль.

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