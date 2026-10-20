Во Франции премьер-министр Себастьен Лекорню 20 октября заявил о масштабном развертывании сил безопасности перед новыми протестами, запланированными на ближайшую субботу. Организаторы объявили о проведении очередных акций, сообщает France 24.

Заявления о радикальных группах

Во время заседания Национального собрания Лекорню обвинил радикальные ультралевые группировки в подготовке плана восстания. По его словам, этот план привел к насильственным беспорядкам в прошлые выходные.

Беспорядки произошли на фоне общенациональных протестов из-за стоимости жизни и финансирования образования. Премьер также заявил, что власти не потерпят, чтобы такие группы направились к Елисейскому дворцу или Матиньону — офисам и резиденциям президента и главы правительства Франции.

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Привлечение военных

Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что во время протестов власти задействуют часть военных из сил Sentinelle для усиления полиции. По его словам, это должно высвободить полицейских и жандармов для поддержания порядка.

Лекорню добавил, что целью властей является немедленное восстановление порядка.

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