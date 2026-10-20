We Francji premier Sébastien Lecornu 20 października zapowiedział szeroko zakrojone rozmieszczenie sił bezpieczeństwa przed nowymi protestami zaplanowanymi na najbliższą sobotę. Organizatorzy ogłosili przeprowadzenie kolejnych demonstracji, informuje France 24.

Oświadczenia dotyczące radykalnych grup

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego Lecornu oskarżył radykalne ugrupowania ultrapolewicowe o przygotowywanie planu powstania. Jak powiedział, plan ten doprowadził do gwałtownych zamieszek w miniony weekend.

Do zamieszek doszło na tle ogólnokrajowych protestów dotyczących kosztów życia i finansowania edukacji. Premier oświadczył również, że władze nie będą tolerować przemieszczania się takich grup w kierunku Pałacu Elizejskiego lub Matignon — biur i rezydencji prezydenta oraz szefa rządu Francji.

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Zaangażowanie wojskowych

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez poinformował, że podczas protestów władze zaangażują część wojskowych z sił Sentinelle, aby wzmocnić policję. Jak powiedział, ma to uwolnić policjantów i żandarmów do utrzymywania porządku.

Lecornu dodał, że celem władz jest natychmiastowe przywrócenie porządku.

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