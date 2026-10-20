В Хабаровске отменили прямые выборы мэра — The Moscow Times

В Хабаровске, Россия — государство-агрессор, депутаты поддержали отмену прямых выборов мэра. В дальнейшем главу города будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, которых представит губернатор региона, сообщает The Moscow Times.

Новый порядок избрания

Региональное собрание Хабаровского края заявило, что новая процедура соответствует федеральному законодательству. Согласно ей городская дума будет избирать главу Хабаровска из кандидатур, предложенных губернатором.

Решение приняли через несколько недель после того, как мэр Хабаровска Сергей Кравчук покинул должность. Это произошло после его избрания депутатом нижней палаты Государственной думы РФ на парламентских выборах прошлого месяца.

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Только два региональных центра

Хабаровск стал очередным городом РФ, где отказались от прямых выборов мэра. The Moscow Times отмечает, что Кремль развернул кампанию по усилению контроля над местным самоуправлением еще в конце 2000-х годов, а десятки региональных столиц с тех пор отменили прямое голосование.

В 2024 году Государственная дума РФ приняла реформу местного самоуправления, которая позволяет региональным законодателям отменять выборы мэров в рамках так называемой единой системы публичной власти. Прямые выборы мэров среди региональных центров сохраняются только в Абакане, столице Хакасии, и Анадыре, административном центре Чукотки.

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