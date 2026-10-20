W Chabarowsku, w Rosji — państwie agresorze, deputowani poparli zniesienie bezpośrednich wyborów mera. Od tej pory szefa miasta będą wybierać deputowani Dumy Miejskiej spośród kandydatów przedstawionych przez gubernatora regionu, informuje The Moscow Times.

Nowa procedura wyboru

Zgromadzenie regionalne Kraju Chabarowskiego oświadczyło, że nowa procedura jest zgodna z ustawodawstwem federalnym. Zgodnie z nią Duma Miejska będzie wybierać szefa Chabarowska spośród kandydatur zaproponowanych przez gubernatora.

Decyzję podjęto kilka tygodni po tym, jak mer Chabarowska Siergiej Krawczuk opuścił stanowisko. Stało się to po jego wyborze na deputowanego niższej izby Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej w ubiegłomiesięcznych wyborach parlamentarnych.

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Tylko dwa centra regionalne

Chabarowsk stał się kolejnym miastem Federacji Rosyjskiej, które zrezygnowało z bezpośrednich wyborów mera. The Moscow Times zauważa, że Kreml rozpoczął kampanię mającą na celu zaostrzenie kontroli nad samorządem lokalnym już pod koniec lat 2000., a dziesiątki regionalnych stolic od tego czasu zniosły bezpośrednie głosowanie.

W 2024 roku Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej przyjęła reformę samorządu lokalnego, która pozwala regionalnym ustawodawcom znosić wybory merów w ramach tak zwanego jednolitego systemu władzy publicznej. Bezpośrednie wybory merów wśród centrów regionalnych pozostają tylko w Abakanie, stolicy Chakasji, oraz Anadyrze, centrum administracyjnym Czukotki.

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