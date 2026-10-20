Gabinet pakistańskiej prowincji Pendżab zatwierdził kluczowe parametry programu rozwoju przemysłowego i wsparcia eksportu, który przewiduje inwestycje o wartości 1,995 bln rupii pakistańskich oraz utworzenie ponad 162 tys. miejsc pracy. Program na posiedzeniu w Lahaurze, któremu przewodniczyła premierka Pendżabu Maryam Nawaz Sharif, przedstawiła starsza minister Marriyum Aurangzeb, informuje The Express Tribune.

Inwestycje i przemysł

Zgodnie z planem rząd prowincji ma zainwestować 1,089 bln rupii, a kolejnych 906 mld rupii ma pochodzić z sektora prywatnego. Program obejmuje rozwój infrastruktury przemysłowej i klastrów produkcyjnych, zwiększenie konkurencyjności eksportu, transformację łańcuchów wartości, mechanizację rolnictwa i hodowli zwierząt, a także partnerstwo publiczno-prywatne.

Inicjatywa przewiduje wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw, e-biznesu i e-commerce, przemysłu odzieżowego oraz gotowych terenów produkcyjnych. Zaplanowano także usługi testowania i certyfikacji dla producentów wyrobów skórzanych, obuwia i artykułów sportowych. Laboratoria do badania materiałów mają powstać dla produkcji sztućców, narzędzi ręcznych, ceramiki i wentylatorów.

Projekty rolne i subsydia

W miastach Sargodha, Khanewal, Okara i Bhakkar planowane jest utworzenie parków przetwórstwa produktów rolnych. Program obejmuje również zwiększanie wartości dodanej pszenicy, rozwój łańcuchów produkcji mięsa i mleka, szkolenie kadr, przetwarzanie owoców cytrusowych, ziemniaków i mango, a także turystykę i akwakulturę. Gabinet zatwierdził utworzenie organów rozwoju ogrodnictwa w 20 okręgach.

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Osobno rząd zatwierdził subsydia w wysokości 9,5 mld rupii na 10 tys. traktorów o dużej mocy w ramach nowego etapu programu Punjab Green Tractor Programme. Do udziału w programie wpłynęło ponad 250 tys. wniosków, a rolnikom przekazano już około 25 tys. traktorów. Gabinet zatwierdził również subsydia dla czwartego etapu programu traktorów o małej mocy oraz projektu transformacji rolnictwa w Thal.

Inne decyzje gabinetu

Rząd przekaże 7,6 mld rupii na nawadnianie kroplowe, energię słoneczną, magazynowanie wody i inne potrzeby na 10 tys. akrów w Mankerze i Layyah. Kolejne 60 mld rupii przeznaczono na program kredytowy Apni Chhat, Apna Ghar. Maryam Nawaz Sharif odrzuciła propozycję wprowadzenia dla tego programu opłaty skarbowej.

Premierka nakazała także natychmiastową wypłatę środków niezbędnych do uruchomienia sprzętu medycznego w szpitalach. Gabinet zatwierdził finansowanie spłaty ważnych zobowiązań departamentu specjalistycznej opieki zdrowotnej i edukacji medycznej, a także przekazanie sześciu mobilnych klinik Gilgit-Baltistanowi oraz 15 Azad Dżammu i Kaszmirowi. Wśród innych decyzji znalazły się podwyższenie kar za naruszenia przepisów ruchu drogowego na obwodnicy Pendżabu, zmiany w projekcie zarządzania jakością powietrza w celu zapewnienia elektrycznych ciężarówek i dział przeciwsmogowych oraz działania organizacyjne dotyczące uruchomienia 1 500 autobusów elektrycznych na poziomie tehsilów.

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