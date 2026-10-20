英国西约克郡布拉德福德将在现有的 Bradford Interchange 所在地建设一座新火车站。该站将成为 Northern Powerhouse Rail 项目的一部分，并有望开通利兹与曼彻斯特之间的直通列车。预计车站建设将于2030年代中期完成。

Northern Powerhouse Rail 的一部分

据《卫报》报道，英国政府称，新车站是改善该国北部铁路连接的重要一步。英国交通部表示，Northern Powerhouse Rail 应为来自布拉德福德的乘客提供足够频繁的列车服务，使他们出行前无需查看时刻表。

英国交通大臣海迪·亚历山大表示，新车站的出现将成为布拉德福德的重要里程碑，并改变人们在北部地区的出行方式。预计更快速、更频繁的班次将支持该市建设新住房和创造就业岗位。

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与城市更新相结合

新的交通枢纽将设在 Southern Gateway 区域更新项目旁边。该枢纽还计划与拟议中的通往利兹的有轨电车线路连接。布拉德福德市议会估计，新车站连同未来的西约克郡大运量交通网络，可带来超过10亿英镑的经济效益。

西约克郡市长特蕾西·布雷宾表示，前往利兹和曼彻斯特的更快速、更频繁列车，以及市中心的更新，将有助于释放布拉德福德的潜力。Northern Powerhouse Partnership 负责人亨利·默里森称，建设该车站的决定是对该市和北部地区的长期承诺。

Northern Powerhouse Rail 项目最初于2014年被承诺实施。今年1月，基尔·斯塔默政府表示，将分三个阶段实施该项目，资金上限为450亿英镑，并可由地方出资补充。该计划还包括一条连接利物浦和曼彻斯特的新铁路线。

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