W Bradfordzie w hrabstwie West Yorkshire powstanie nowa stacja kolejowa na miejscu obecnej Bradford Interchange. Będzie ona częścią projektu Northern Powerhouse Rail i ma umożliwić uruchomienie bezpośrednich pociągów między Leeds a Manchesterem. Zakończenie budowy stacji jest oczekiwane do połowy lat 30. XXI wieku.

Część Northern Powerhouse Rail

Jak informuje The Guardian, rząd nazwał nową stację ważnym krokiem w kierunku poprawy połączeń kolejowych na północy kraju. Ministerstwo Transportu oświadczyło, że Northern Powerhouse Rail ma zapewnić pasażerom z Bradford tak częste kursowanie pociągów, aby nie musieli sprawdzać rozkładu jazdy przed podróżą.

მინისტerka transportu Heidi Alexander oświadczyła, że powstanie nowej stacji będzie ważnym kamieniem milowym dla Bradford i zmieni sposób przemieszczania się ludzi po północnych regionach. Oczekuje się, że szybsze i częstsze połączenia wesprą tworzenie nowych mieszkań i miejsc pracy w mieście.

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Połączenie z odnową miasta

Nowy węzeł transportowy zostanie zlokalizowany obok projektu odnowy obszaru Southern Gateway. Planowane jest także jego połączenie z proponowaną linią tramwajową do Leeds. Według szacunków rady Bradford nowa stacja wraz z przyszłą siecią transportu masowego West Yorkshire może zapewnić ponad 1 mld funtów korzyści gospodarczych.

Burmistrzyni West Yorkshire Tracy Brabin oświadczyła, że szybsze i częstsze pociągi do Leeds i Manchesteru, a także odnowa centrum miasta, pomogą wykorzystać potencjał Bradford. Dyrektor Northern Powerhouse Partnership Henri Murison nazwał decyzję o budowie stacji długoterminowym zobowiązaniem wobec miasta i północnych regionów.

Projekt Northern Powerhouse Rail po raz pierwszy obiecano w 2014 roku. W styczniu rząd Keira Starmera poinformował, że zrealizuje go w trzech etapach z limitem finansowania wynoszącym 45 mld funtów, który może zostać uzupełniony lokalnymi wkładami. Plan przewiduje także nową linię kolejową między Liverpoolem a Manchesterem.

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