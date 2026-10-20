В Брэдфорде, Западный Йоркшир, построят новую железнодорожную станцию на месте нынешней Bradford Interchange. Она станет частью проекта Northern Powerhouse Rail и должна позволить запустить сквозные поезда между Лидсом и Манчестером. Ожидается, что строительство станции завершат к середине 2030-х годов.

Часть Northern Powerhouse Rail

Как сообщает The Guardian, правительство назвало новую станцию важным шагом для улучшения железнодорожного сообщения на севере страны. Министерство транспорта заявило, что Northern Powerhouse Rail должен обеспечить пассажирам из Брэдфорда настолько частое движение поездов, чтобы им не нужно было сверяться с расписанием перед поездкой.

Министр транспорта Хайди Александер заявила, что появление новой станции станет важной вехой для Брэдфорда и изменит способ передвижения людей по северным регионам. Ожидается, что более быстрые и частые рейсы поддержат создание нового жилья и рабочих мест в городе.

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Сочетание с обновлением города

Новый транспортный узел разместят рядом с проектом обновления района Southern Gateway. Его также планируют соединить с предложенной трамвайной линией до Лидса. По оценке совета Брэдфорда, новая станция вместе с будущей сетью массового транспорта Западного Йоркшира может обеспечить более 1 млрд фунтов стерлингов экономической выгоды.

Мэр Западного Йоркшира Трейси Брэбин заявила, что более быстрые и частые поезда в Лидс и Манчестер, а также обновление городского центра помогут реализовать потенциал Брэдфорда. Руководитель Northern Powerhouse Partnership Генри Мерисон назвал решение о строительстве станции долгосрочным обязательством перед городом и северными регионами.

Проект Northern Powerhouse Rail впервые пообещали в 2014 году. В январе правительство Кира Стармера сообщило, что реализует его в три этапа с лимитом финансирования в 45 млрд фунтов стерлингов, который могут дополнять местными взносами. План также предусматривает новую железнодорожную линию между Ливерпулем и Манчестером.

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