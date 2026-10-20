据RMF24报道，波兰克拉科夫新当选市长卢卡什·吉巴瓦将于10月20日在市议会庄严会议期间宣誓就职。仪式将于18时30分在诸圣广场市政厅会议厅举行。

市政厅仪式

市政府表示，仪式期间，吉巴瓦将从市选举委员会主席手中接过确认其当选市长的文件。随后，他将宣读市长所规定的誓词，承诺忠于法律、为社区福祉工作以及保障居民福祉。

权力象征——项链和城市大门钥匙——将由暂时代行克拉科夫市长职责的斯坦尼斯瓦夫·克拉齐克交给新市长。市政府将在YouTube上直播仪式。

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第二轮投票结果

克拉科夫居民今年5月在地方公投中罢免了前市长、来自“公民联盟”的亚历山大·米沙尔斯基后，卢卡什·吉巴瓦当选市长。这是吉巴瓦第四次尝试赢得市长职位。

在10月11日举行的第二轮选举中，62.12%的选民、即超过16.2万人投票支持吉巴瓦。他的对手、获得“公民联盟”和波兰人民党支持的参议员莫妮卡·蓬特科夫斯卡获得37.88%的选票，即超过9.8万票。第二轮投票率为44.27%。

吉巴瓦是市议会议员、“克拉科夫为居民”协会创始人、企业家，曾任雅盖隆大学哲学院研究员。他此前曾担任来自“公民纲领”和“帕利科特运动”的议员。

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