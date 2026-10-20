W Krakowie w Polsce nowo wybrany prezydent miasta Łukasz Gibała złoży ślubowanie 20 października podczas uroczystej sesji rady miasta. Ceremonia odbędzie się o godz. 18:30 w sali posiedzeń magistratu przy placu Wszystkich Świętych, podaje RMF24.

Ceremonia w magistracie

Według władz miasta podczas ceremonii Gibała otrzyma od przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej dokument potwierdzający jego wybór na prezydenta miasta. Następnie złoży przewidziane dla włodarza miasta ślubowanie dotyczące wierności prawu, pracy dla dobra wspólnoty i dobrobytu mieszkańców.

Symbole władzy — łańcuch i klucz do miejskich bram — nowemu prezydentowi przekaże Stanisław Kracik, który tymczasowo pełni obowiązki włodarza Krakowa. Miasto będzie transmitować ceremonię na YouTube.

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Wyniki drugiej tury

Łukasz Gibała został wybrany po tym, jak mieszkańcy Krakowa odwołali w maju w lokalnym referendum poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. Dla Gibały była to czwarta próba zdobycia stanowiska prezydenta miasta.

W drugiej turze wyborów 11 października na Gibałę zagłosowało 62,12% wyborców — ponad 162 tysiące osób. Jego rywalka, senator Monika Piontkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, otrzymała 37,88% głosów, czyli ponad 98 tysięcy. Frekwencja w drugiej turze wyniosła 44,27%.

Gibała jest radnym miejskim, założycielem stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”, przedsiębiorcą i byłym pracownikiem naukowym Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej był posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota.

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