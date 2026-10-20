W Indonezji smog spowodowany pożarami lasów zakłócił realizację 2604 krajowych lotów od 11 sierpnia do 19 października. Odwołano również 14 lotów międzynarodowych między Indonezją a Singapurem, informuje Channel NewsAsia, powołując się na indonezyjskie Ministerstwo Transportu.

Odwołania i opóźnienia

Według Lukmana F. Laisy, dyrektora generalnego transportu lotniczego w ministerstwie, 1420 lotów krajowych odwołano lub przełożono, a kolejne 1129 opóźniono. Z powodu smogu 23 samoloty skierowano na inne lotniska, sześć lotów wróciło na lotniska wylotu, a 26 lotów przeplanowano na wcześniejszą godzinę.

Zakłócenia dotknęły lotnisk w różnych częściach kraju, w tym lotniska Mutiara SIS Al-Jufrie w Palu na Sulawesi Środkowym oraz lotniska Sultan Babullah w Ternate, w prowincji Moluki Północne. Ucierpiały także lotniska w Pontianaku w Kalimantanie Zachodnim, Pekanbaru w Riau i Palembangu na Sumatrze Południowej.

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Trasy do Singapuru

Od 12 do 23 września odwołano 12 lotów między Singapurem a Pontianakiem. Kolejne dwa loty między Singapurem a Palembangiem odwołano 15 października.

Indonezyjskie Ministerstwo Transportu oświadczyło, że decyzje dotyczące lotów są podejmowane z uwzględnieniem warunków pogodowych i oceny bezpieczeństwa. Według Laisy rozkłady mogą być korygowane, jeśli warunki na miejscu nie pozwalają na bezpieczne wykonywanie lotów. Smog może ograniczać widoczność w pobliżu lotnisk, wpływając na starty, lądowania i ruch samolotów.

Skutki smogu odczuwano również poza Indonezją: malezyjski niskokosztowy przewoźnik FireFly wznowił loty między Subangiem w stanie Selangor a Singapurem po przerwie trwającej około tygodnia.

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