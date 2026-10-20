В Индонезии смог от лесных пожаров с 11 августа по 19 октября нарушил выполнение 2604 внутренних авиарейсов. Также были отменены 14 международных рейсов между Индонезией и Сингапуром, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Министерство транспорта Индонезии.

Отмены и задержки

По словам генерального директора воздушного транспорта министерства Лукмана Ф. Лайсы, 1420 внутренних рейсов отменили или перенесли, еще 1129 задержали. Из-за смога 23 самолета перенаправили в другие аэропорты, шесть рейсов вернулись в аэропорты вылета, а 26 рейсов перенесли на более раннее время.

Перебои затронули аэропорты в разных частях страны, в частности аэропорт Мутьяра SIS Аль-Джуфри в Палу на Центральном Сулавеси и аэропорт Султан Бабулла в Тернате, в провинции Северное Малуку. Также пострадали аэропорты Понтианака в Западном Калимантане, Пеканбару в Риау и Палембанга в Южной Суматре.

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Маршруты в Сингапур

С 12 по 23 сентября были отменены 12 рейсов между Сингапуром и Понтианаком. Еще два рейса между Сингапуром и Палембангом отменили 15 октября.

В Министерстве транспорта Индонезии заявили, что решения относительно рейсов принимаются с учетом погодных условий и оценки безопасности. По словам Лайсы, расписание могут корректировать, если условия на месте не позволяют безопасно выполнять рейсы. Смог может снижать видимость вблизи аэропортов, влияя на взлеты, посадки и движение самолетов.

Последствия смога ощутили и за пределами Индонезии: малайзийский лоукостер FireFly возобновил рейсы между Субангом в штате Селангор и Сингапуром после перерыва продолжительностью около недели.

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