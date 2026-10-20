Смог в Індонезії порушив 2604 внутрішні рейси — Channel NewsAsia

В Індонезії смог від лісових пожеж із 11 серпня до 19 жовтня порушив виконання 2604 внутрішніх авіарейсів. Також скасували 14 міжнародних рейсів між Індонезією та Сінгапуром, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Міністерство транспорту Індонезії.

Скасування та затримки

За словами генерального директора повітряного транспорту міністерства Лукмана Ф. Лайси, 1420 внутрішніх рейсів скасували або перенесли, ще 1129 — затримали. Через смог 23 літаки перенаправили до інших аеропортів, шість рейсів повернулися до аеропортів вильоту, а 26 рейсів перепланували на раніший час.

Перебої торкнулися аеропортів у різних частинах країни, зокрема аеропорту Мутіара SIS Аль-Джуфрі в Палу на Центральному Сулавесі та аеропорту Султан Бабулла в Тернате, що в провінції Північне Малуку. Також постраждали аеропорти Понтіанака в Західному Калімантані, Пеканбару в Ріау та Палембанга в Південній Суматрі.

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Маршрути до Сінгапуру

З 12 до 23 вересня було скасовано 12 рейсів між Сінгапуром і Понтіанаком. Ще два рейси між Сінгапуром і Палембангом скасували 15 жовтня.

У Міністерстві транспорту Індонезії заявили, що рішення щодо польотів ухвалюють з урахуванням погодних умов та оцінки безпеки. За словами Лайси, розклад можуть коригувати, якщо умови на місці не дозволяють безпечно виконувати рейси. Смог може знижувати видимість поблизу аеропортів, впливаючи на зліт, посадку та рух літаків.

Наслідки смогу відчули і за межами Індонезії: малайзійський лоукостер FireFly відновив рейси між Субангом у штаті Селангор і Сінгапуром після приблизно тижневої перерви.

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