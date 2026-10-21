Тисячі працівників штату Каліфорнія вийшли на страйк — The Guardian

Тисячі працівників штату Каліфорнія у США вийшли на страйк у середу, проводячи пікети біля урядових будівель у кількох містах. Причиною стали переговори про новий контракт, які зайшли в глухий кут після завершення чинної угоди 30 червня, повідомляє The Guardian.

Вимоги профспілки

Страйк організувала профспілка SEIU Local 1000, що представляє приблизно 100 тисяч державних працівників, зокрема медсестер і вчителів. Її представники домагаються підвищення зарплат, гнучких умов дистанційної роботи та доступнішого медичного страхування.

Переговорники профспілки заявляють, що влада штату відхилила ключові вимоги: підвищення зарплати на 20% протягом трьох років, збільшення внесків штату на медичне страхування та можливість гнучкого дистанційного формату роботи. Губернатор Гевін Ньюсом вимагав, щоб працівники штату перебували в офісах чотири дні на тиждень.

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Скарга на переговори

Представники SEIU Local 1000 також подали скаргу до Каліфорнійської ради з питань трудових відносин у державному секторі. Вони стверджують, що штат вів переговори недобросовісно: зокрема, нібито відповів на частину пропозицій лише 30 червня та заявив про відсутність коштів на додаткову компенсацію.

Влада Каліфорнії публічно не коментувала перебіг переговорів, пославшись на їхню конфіденційність. Представник офісу Ньюсома також не надав негайного коментаря щодо припинення роботи. Пікети в середу стали першими для цієї профспілки.

Як повідомлялося, Департамент кадрових ресурсів Каліфорнії намагався заблокувати страйк, заявляючи, що відсутність плану виключення критично важливих працівників зі страйку може загрожувати громадському здоров’ю та безпеці. За даними профспілки, трудова рада визначила близько 5 тисяч працівників як критично важливих — вони мають продовжити роботу під час страйку.

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