Тысячи работников штата Калифорния в США вышли на забастовку в среду, пикетируя у правительственных зданий в нескольких городах. Причиной стали переговоры о новом контракте, которые зашли в тупик после окончания действия текущего соглашения 30 июня, сообщает The Guardian.

Требования профсоюза

Забастовку организовал профсоюз SEIU Local 1000, представляющий около 100 тысяч государственных служащих, в том числе медсестер и учителей. Его представители добиваются повышения зарплат, гибких условий удаленной работы и более доступного медицинского страхования.

Переговорщики профсоюза заявляют, что власти штата отклонили ключевые требования: повышение зарплаты на 20% в течение трех лет, увеличение взносов штата на медицинское страхование и возможность гибкого удаленного формата работы. Губернатор Гэвин Ньюсом требовал, чтобы работники штата находились в офисах четыре дня в неделю.

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Жалоба на переговоры

Представители SEIU Local 1000 также подали жалобу в Калифорнийский совет по трудовым отношениям в государственном секторе. Они утверждают, что штат вел переговоры недобросовестно: в частности, якобы ответил на часть предложений лишь 30 июня и заявил об отсутствии средств на дополнительную компенсацию.

Власти Калифорнии публично не комментировали ход переговоров, сославшись на их конфиденциальность. Представитель офиса Ньюсома также не предоставил немедленного комментария относительно прекращения работы. Пикеты в среду стали первыми для этого профсоюза.

Как сообщалось, Департамент кадровых ресурсов Калифорнии пытался заблокировать забастовку, заявляя, что отсутствие плана по исключению критически важных работников из забастовки может угрожать общественному здоровью и безопасности. По данным профсоюза, совет по трудовым отношениям определил около 5 тысяч работников как критически важных — они должны продолжать работу во время забастовки.

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