Tysiące pracowników stanowych w Kalifornii w USA rozpoczęły w środę strajk, pikietując przed budynkami rządowymi w kilku miastach. Powodem były negocjacje w sprawie nowego kontraktu, które znalazły się w impasie po wygaśnięciu obowiązującej umowy 30 czerwca, informuje The Guardian.

Żądania związku zawodowego

Strajk zorganizował związek zawodowy SEIU Local 1000, reprezentujący około 100 tys. pracowników sektora publicznego, w tym pielęgniarki i nauczycieli. Jego przedstawiciele domagają się podwyżek płac, elastycznych warunków pracy zdalnej oraz bardziej dostępnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Negocjatorzy związku twierdzą, że władze stanowe odrzuciły kluczowe żądania: podwyżkę płac o 20% w ciągu trzech lat, zwiększenie składek stanu na ubezpieczenie zdrowotne oraz możliwość elastycznej pracy zdalnej. Gubernator Gavin Newsom wymagał, aby pracownicy stanowi byli w biurach cztery dni w tygodniu.

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Skarga dotycząca negocjacji

Przedstawiciele SEIU Local 1000 złożyli również skargę do Kalifornijskiej Rady ds. Stosunków Pracy w Sektorze Publicznym. Twierdzą, że stan prowadził negocjacje w złej wierze: w szczególności miał odpowiedzieć na część propozycji dopiero 30 czerwca i oświadczyć, że nie ma środków na dodatkowe wynagrodzenia.

Władze Kalifornii nie komentowały publicznie przebiegu negocjacji, powołując się na ich poufność. Przedstawiciel biura Newsoma również nie udzielił natychmiastowego komentarza w sprawie przerwania pracy. Środowe pikiety były pierwszymi dla tego związku.

Jak informowano, Kalifornijski Departament Zasobów Ludzkich próbował zablokować strajk, twierdząc, że brak planu wyłączenia kluczowych pracowników ze strajku może zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu. Według związku rada pracy uznała około 5 tys. pracowników za kluczowych — muszą oni kontynuować pracę podczas strajku.

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