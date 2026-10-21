数千名加州州政府雇员罢工 —《卫报》

美国加利福尼亚州数千名州政府雇员周三举行罢工，并在多个城市的政府大楼外设置纠察线。现行协议于6月30日到期后，新合同谈判陷入僵局，成为罢工原因，《卫报》报道。

工会诉求

此次罢工由SEIU Local 1000工会组织，该工会代表约10万名公共部门雇员，其中包括护士和教师。其代表要求提高工资、提供灵活的远程工作条件以及更负担得起的医疗保险。

工会谈判代表称，州政府拒绝了关键诉求：三年内加薪20%、增加州政府对医疗保险的缴费，以及提供灵活远程工作的选择。州长加文·纽森要求州政府雇员每周四天在办公室办公。

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对谈判的投诉

SEIU Local 1000的代表还向加州公共就业关系委员会提出投诉。他们称，州政府在谈判中缺乏诚意：尤其是据称直到6月30日才对部分提案作出回应，并表示没有资金用于额外补偿。

加州当局以谈判具有保密性为由，未公开评论谈判进程。纽森办公室的一名代表也未立即就停工发表评论。周三的纠察活动是该工会首次举行此类活动。

据报道，加州人力资源部曾试图阻止罢工，称没有将关键岗位员工排除在罢工之外的计划，可能会威胁公共卫生和安全。根据工会的数据，劳工委员会认定约5000名员工为关键人员——他们必须在罢工期间继续工作。

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