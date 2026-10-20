8月11日至10月19日，森林火灾引发的烟霾扰乱了印度尼西亚2604个国内航班的运营。印尼与新加坡之间还有14个国际航班被取消，Channel NewsAsia报道，并援引印度尼西亚交通部的消息。

取消和延误

据该部航空运输总司长卢克曼·F·莱萨称，1420个国内航班被取消或改期，另有1129个航班延误。由于烟霾，23架飞机被改降至其他机场，6个航班返回起飞机场，26个航班被改至更早的时间。

航班中断影响了该国不同地区的机场，包括中苏拉威西省帕卢的穆蒂亚拉SIS阿尔朱夫里机场，以及北马鲁古省特尔纳特的苏丹巴布拉机场。西加里曼丹省坤甸、廖内省北干巴鲁和南苏门答腊省巨港的机场也受到影响。

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往返新加坡的航线

9月12日至23日，新加坡与坤甸之间的12个航班被取消。10月15日，新加坡与巨港之间另有两个航班被取消。

印度尼西亚交通部表示，航班相关决定是在考虑天气状况和安全评估的基础上作出的。莱萨表示，如果当地条件不允许安全运营航班，航班时刻表可能会进行调整。烟霾可能降低机场附近的能见度，影响起飞、降落和飞机运行。

烟霾的影响也波及印度尼西亚以外地区：马来西亚低成本航空公司FireFly在停飞约一周后，恢复了雪兰莪州梳邦与新加坡之间的航班。

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