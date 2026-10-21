В Афінах 10 тисяч учасників протестували за фінансування освіти — Cyprus Mail

У Греції тисячі студентів і вчителів вийшли на протести з вимогами збільшити державне фінансування освіти, поліпшити умови в навчальних закладах і зменшити наповнюваність класів. В Афінах та передмістях, за даними поліції, мирно протестували близько 10 тисяч людей, зокрема школярі та студенти університетів.

Акції по всій країні

За даними Cyprus Mail, акції також відбулися в інших містах країни. Їхні учасники заявляли про солідарність із протестами у Франції та інших країнах Європи через стрімке зростання вартості життя й стан шкільної інфраструктури, який вони назвали занедбаним.

Перед маршем студенти встановили намети на площі Синтагма в центрі Афін і провели нічну акцію. Частина вчителів початкових шкіл і лікарів припинила роботу, протестуючи проти оплати праці та нестачі персоналу. Це порушило роботу державних шкіл і лікарень.

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Позиція уряду

Міністерка освіти Софія Захаракі заявила, що чує вимоги студентів, і визнала тиск високої вартості житла на грецькі родини. За її словами, у країні реалізують проєкти зі створення студентських гуртожитків та оновлення інфраструктури на суму понад 733 млн євро.

Протести відбуваються на тлі високої вартості оренди житла, витрат на енергію та низької купівельної спроможності населення. Середня місячна зарплата в Греції становить 1 500 євро й залишається на рівні 2009 року, тоді як через стрімке зростання орендних ставок багато молодих людей не можуть винаймати житло в містах.

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