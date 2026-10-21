W Grecji tysiące uczniów, studentów i nauczycieli wyszły na protesty, domagając się zwiększenia państwowego finansowania edukacji, poprawy warunków w placówkach oświatowych i zmniejszenia liczebności klas. W Atenach i na przedmieściach, według policji, pokojowo protestowało około 10 tys. osób, w tym uczniowie szkół i studenci uniwersytetów.

Akcje w całym kraju

Według Cyprus Mail, akcje odbyły się również w innych miastach kraju. Ich uczestnicy deklarowali solidarność z protestami we Francji i innych krajach Europy z powodu gwałtownego wzrostu kosztów życia oraz stanu infrastruktury szkolnej, który określili jako zaniedbany.

Przed marszem studenci rozstawili namioty na placu Syntagma w centrum Aten i przeprowadzili nocną akcję. Część nauczycieli szkół podstawowych i lekarzy przerwała pracę, protestując przeciwko płacom i niedoborowi personelu. Zakłóciło to funkcjonowanie szkół publicznych i szpitali.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko rządu

Ministra edukacji Sofia Zacharaki oświadczyła, że słyszy postulaty studentów, i przyznała, że wysokie koszty mieszkań wywierają presję na greckie rodziny. Jak powiedziała, w kraju realizowane są projekty o wartości ponad 733 mln euro dotyczące tworzenia domów studenckich i modernizacji infrastruktury.

Protesty odbywają się w warunkach wysokich czynszów za mieszkania, kosztów energii i niskiej siły nabywczej ludności. Średnia miesięczna pensja w Grecji wynosi 1 500 euro i pozostaje na poziomie z 2009 roku, podczas gdy z powodu gwałtownego wzrostu stawek najmu wielu młodych ludzi nie może wynajmować mieszkań w miastach.

Czytaj nas na