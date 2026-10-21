1万人在雅典抗议要求增加教育经费——Cyprus Mail

在希腊，数千名学生和教师走上街头抗议，要求增加国家教育经费、改善教育机构的条件，并减少班级人数。据警方数据，约1万人在雅典及其郊区和平示威，其中包括中小学生和大学生。

全国各地举行抗议活动

据Cyprus Mail报道，该国其他城市也举行了抗议活动。参与者表示声援法国及欧洲其他国家的抗议活动，抗议原因包括生活成本快速上涨，以及他们称之为破败的学校基础设施状况。

游行前，学生们在雅典市中心的宪法广场搭起帐篷，并举行了夜间抗议活动。部分小学教师和医生停止工作，抗议薪酬和人员短缺问题。这扰乱了公立学校和医院的正常运作。

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政府立场

教育部长索菲亚·扎哈拉基表示，她听到了学生的诉求，并承认高住房成本给希腊家庭带来压力。她说，该国正在实施总额超过7.33亿欧元的项目，用于建设学生宿舍和更新基础设施。

抗议发生在住房租金高企、能源支出增加以及民众购买力低下的背景下。希腊平均月薪为1500欧元，仍处于2009年的水平；与此同时，由于租金快速上涨，许多年轻人无法在城市租房。

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