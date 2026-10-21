В Греции тысячи студентов, школьников и учителей вышли на протесты с требованиями увеличить государственное финансирование образования, улучшить условия в учебных заведениях и сократить наполняемость классов. В Афинах и пригородах, по данным полиции, мирно протестовали около 10 тысяч человек, в том числе школьники и студенты университетов.

Акции по всей стране

По данным Cyprus Mail, акции также прошли в других городах страны. Их участники заявляли о солидарности с протестами во Франции и других странах Европы из-за стремительного роста стоимости жизни и состояния школьной инфраструктуры, которое они назвали запущенным.

Перед маршем студенты установили палатки на площади Синтагма в центре Афин и провели ночную акцию. Часть учителей начальных школ и врачей прекратила работу, протестуя против оплаты труда и нехватки персонала. Это нарушило работу государственных школ и больниц.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция правительства

Министр образования София Захараки заявила, что слышит требования студентов, и признала давление высокой стоимости жилья на греческие семьи. По ее словам, в стране реализуются проекты по созданию студенческих общежитий и обновлению инфраструктуры на сумму более 733 млн евро.

Протесты проходят на фоне высокой стоимости аренды жилья, расходов на энергию и низкой покупательной способности населения. Средняя месячная зарплата в Греции составляет 1 500 евро и остается на уровне 2009 года, тогда как из-за стремительного роста арендных ставок многие молодые люди не могут снимать жилье в городах.

Читай нас в