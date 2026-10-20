W Strasburgu we Francji liderka skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) Alice Weidel przedstawi w środę w Parlamencie Europejskim plan reformy UE. Zakłada on zastąpienie bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego systemem delegatów, ograniczenie roli Komisji Europejskiej oraz możliwość niestosowania przez Berlin części wspólnych polityk UE, informuje Politico.

Przegląd traktatów i kompetencji UE

Zgodnie z dokumentem programowym AfD partia początkowo nie będzie dążyć do wyjścia Niemiec z UE ani ze strefy euro. Zamiast tego proponuje rewizję traktatów Unii Europejskiej, ograniczenie uprawnień jej instytucji i zmniejszenie budżetu bloku.

AfD chce zastąpić bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego delegatami mianowanymi przez parlamenty narodowe. Według założeń partii Komisja Europejska miałaby pełnić wyłącznie funkcje administracyjne, a podejmowanie decyzji powinno zostać przekazane do stolic państw. Partia proponuje również zastąpienie najwyższego sądu UE trybunałem arbitrażowym.

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Budżet, EBC i wyjątki dla Berlina

Plan przewiduje zmniejszenie i ograniczenie budżetu UE, zamrożenie liczby pracowników oraz likwidację agencji. AfD proponuje także wykorzystanie prawa weta, aby zlikwidować dochody budżetowe z VAT i podatku od plastiku. W dokumencie wskazano, że jeśli Bruksela odmówi reform, partia wykorzysta weto do blokowania przyszłych przepisów dotyczących finansowania UE i będzie dążyć do istotnego zmniejszenia wkładów Niemiec do wspólnego budżetu.

Osobno AfD opowiada się za większą wagą głosów dużych gospodarek strefy euro w Europejskim Banku Centralnym i sprzeciwia się cyfrowemu euro. Partia proponuje dla Niemiec wyjątki od zasad UE w dziedzinach migracji, opodatkowania, polityki społecznej, obronności i wspólnego zadłużania. Jeśli zielona polityka UE nie zostanie zniesiona, będzie również dążyć do wyjątków w polityce przemysłowej, rolnej i finansowej.

AfD wskazuje rok 2029, gdy mają się odbyć kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory federalne w Niemczech, jako początek wdrażania reform. Jeśli nie uda się zrealizować propozycji, partia deklaruje, że podda kwestię członkostwa Niemiec w UE pod referendum.

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