在法国斯特拉斯堡，极右翼德国选择党（AfD）领导人爱丽丝·魏德尔将于周三在欧洲议会提出一项欧盟改革计划。据Politico报道，该计划 предусматривает以代表制度取代欧洲议会直接选举、缩减欧盟委员会的作用，并允许柏林不执行部分欧盟共同政策。

审查欧盟条约和权限

根据AfD的一份纲领性文件，该党起初不会寻求让德国退出欧盟或欧元区。相反，该党建议审查欧盟条约，限制欧盟机构的权限，并削减欧盟的预算。

AfD希望以由各国议会任命的代表取代欧洲议会直接选举。按照该党的设想，欧盟委员会应仅履行行政职能，而决策权应移交给各国首都。该党还建议以仲裁法庭取代欧盟最高法院。

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预算、欧洲央行和给予柏林的豁免

该计划 предусматривает削减和限制欧盟预算、冻结人员规模并撤销相关机构。AfD还建议利用否决权，取消来自增值税和塑料税的预算收入。文件指出，如果布鲁塞尔拒绝改革，该党将利用否决权阻止未来有关欧盟融资的立法，并寻求大幅减少德国对共同预算的缴款。

此外，AfD主张提高欧元区大型经济体在欧洲中央银行的投票权重，并反对数字欧元。该党建议给予德国在移民、税收、社会政策、国防和共同借款等领域不受欧盟规则约束的豁免。如果欧盟的绿色政策不被废除，该党还将寻求在工业、农业和金融政策方面获得豁免。

AfD将2029年视为实施改革的起点，届时将举行下一届欧洲议会选举和德国联邦选举。如果无法落实这些提议，该党表示将把德国欧盟成员资格问题交付全民公投。

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