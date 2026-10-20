В Страсбурге, Франция, лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Алиса Вайдель в среду представит в Европейском парламенте план реформы ЕС. Он предусматривает замену прямых выборов в Европарламент системой делегатов, сокращение роли Еврокомиссии и возможность для Берлина не применять часть общих политик ЕС, сообщает Politico.

Пересмотр договоров и полномочий ЕС

Согласно программному документу AfD, партия поначалу не будет стремиться к выходу Германии из ЕС или еврозоны. Вместо этого она предлагает пересмотреть договоры Европейского союза, ограничить полномочия его институтов и сократить бюджет блока.

AfD хочет заменить прямые выборы в Европарламент делегатами, которых будут назначать национальные парламенты. По замыслу партии, Еврокомиссия должна выполнять только административные функции, а принятие решений следует передать национальным столицам. Партия также предлагает заменить высший суд ЕС арбитражным трибуналом.

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Бюджет, ЕЦБ и исключения для Берлина

План предусматривает сокращение и ограничение бюджета ЕС, замораживание численности персонала и ликвидацию агентств. AfD также предлагает использовать право вето, чтобы отменить бюджетные поступления от НДС и налога на пластик. В документе отмечается, что в случае отказа Брюсселя от реформ партия использует вето для блокирования будущего законодательства о финансировании ЕС и будет добиваться существенного уменьшения взносов Германии в общий бюджет.

Отдельно AfD выступает за больший вес голосов крупных экономик еврозоны в Европейском центральном банке и против цифрового евро. Партия предлагает для Германии исключения из правил ЕС в сферах миграции, налогообложения, социальной политики, обороны и совместных заимствований. Если зеленая политика ЕС не будет отменена, она также будет добиваться исключений в промышленной, аграрной и финансовой политике.

Началом реализации реформ AfD называет 2029 год, когда должны состояться следующие выборы в Европарламент и федеральные выборы в Германии. Если реализовать предложения не удастся, партия заявляет, что вынесет вопрос членства Германии в ЕС на референдум.

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