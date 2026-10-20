Лідерка AfD Вайдель представить план скасування виборів до ЄП — Politico Europe

У Страсбурзі, Франція, лідерка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Аліса Вайдель у середу представить у Європейському парламенті план реформи ЄС. Він передбачає заміну прямих виборів до Європарламенту системою делегатів, скорочення ролі Єврокомісії та можливість для Берліна не застосовувати частину спільних політик ЄС, повідомляє Politico.

Перегляд договорів і повноважень ЄС

Згідно з програмним документом AfD, партія спершу не прагнутиме виходу Німеччини з ЄС або єврозони. Натомість вона пропонує переглянути договори Євросоюзу, обмежити повноваження його інституцій і скоротити бюджет блоку.

AfD хоче замінити прямі вибори до Європарламенту делегатами, яких призначатимуть національні парламенти. Єврокомісія, за задумом партії, має виконувати лише адміністративні функції, а ухвалення рішень слід передати національним столицям. Також партія пропонує замінити найвищий суд ЄС арбітражним трибуналом.

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Бюджет, ЄЦБ і винятки для Берліна

План передбачає скорочення та обмеження бюджету ЄС, заморожування чисельності персоналу й ліквідацію агентств. AfD також пропонує використати право вето, щоб скасувати бюджетні надходження від ПДВ і податку на пластик. У документі зазначено, що в разі відмови Брюсселя від реформ партія використає вето для блокування майбутнього законодавства про фінансування ЄС і домагатиметься істотного зменшення внесків Німеччини до спільного бюджету.

Окремо AfD виступає за більшу вагу голосів великих економік єврозони в Європейському центральному банку та проти цифрового євро. Партія пропонує для Німеччини винятки з правил ЄС у сферах міграції, оподаткування, соціальної політики, оборони та спільних запозичень. Якщо зелені політики ЄС не буде скасовано, вона також домагатиметься винятків у промисловій, аграрній і фінансовій політиці.

Початком упровадження реформ AfD називає 2029 рік, коли мають відбутися наступні вибори до Європарламенту та федеральні вибори в Німеччині. Якщо реалізувати пропозиції не вдасться, партія заявляє, що винесе питання членства Німеччини в ЄС на референдум.

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