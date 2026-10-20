Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje od 1 listopada zaostrzyć zasady zdawania niemieckiego testu dla imigrantów — Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ). Zmiany będą dotyczyć uczestników państwowych kursów integracyjnych: egzamin nie będzie uznawany za zdany, jeśli kandydat opuści jedną z jego części, nawet przy wysokich wynikach w pozostałych. Informuje o tym The Local Germany.

Jak zmieni się ocena

Obecnie uczestnik może uzyskać ogólny poziom B1 lub A2, jeśli spełni wymagania w części ustnej oraz w co najmniej jednym z dwóch komponentów pisemnych: bloku słuchania i czytania albo pisaniu. Zgodnie z planowanymi zasadami dobre wyniki w jednych zadaniach nie będą rekompensować niewykonania innej części.

MSW oświadczyło, że celem nowego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa testu i zapobieganie nadużyciom. Resort twierdzi, że liczba prób oszustwa rośnie, w szczególności z powodu rozpowszechniania w internecie materiałów zawierających zadania i odpowiedzi ze słuchania i czytania.

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Co wiadomo o teście

DTZ jest końcowym egzaminem językowym dla uczestników państwowych kursów integracyjnych w Niemczech. Sprawdza umiejętności słuchania, czytania, pisania i mówienia w sytuacjach codziennych. W ubiegłym roku zdawało go 318 550 osób: poziom B1 osiągnęło 175 193 kandydatów, czyli 55%, poziom A2 — 102 663 osoby, czyli 32,2%, a 40 694 uczestników, czyli 12,8%, nie osiągnęło poziomu A2.

Zdanie DTZ na poziomie B1 wraz z testem „Życie w Niemczech” daje prawo do otrzymania certyfikatu ukończenia kursu integracyjnego. Może on być również wykorzystywany do spełnienia wymogów językowych i integracyjnych w niektórych procedurach, w tym przy uzyskiwaniu zezwolenia na pobyt stały.

Według publikacji przedstawiciel MSW nie był w stanie podać liczby wykrytych przypadków naruszeń, a opublikowane dane dotyczące skali oszustw konkretnie na DTZ obecnie nie są dostępne. Osobno policja w Norymberdze informowała wcześniej o śledztwie dotyczącym sieci podejrzewanej o wykorzystywanie podstawionych osób z podrobionymi dokumentami do zdawania egzaminów językowych i naturalizacyjnych; śledztwo to dotyczyło innego procederu.

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