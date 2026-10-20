Министерство внутренних дел Германии планирует с 1 ноября ужесточить правила сдачи немецкого теста для иммигрантов — Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ). Изменения коснутся участников государственных интеграционных курсов: экзамен не будет считаться сданным, если кандидат пропустит один из его разделов, даже при высоких результатах в других частях. Об этом сообщает The Local Germany.

Как изменится оценивание

Сейчас участник может получить общий уровень B1 или A2, если выполнит требования в устной части и как минимум в одном из двух письменных компонентов: блоке аудирования и чтения или письме. Согласно запланированным правилам, высокие результаты в одних заданиях не будут компенсировать невыполнение другого раздела.

В МВД заявили, что цель нововведения — усилить защищенность теста и предотвратить злоупотребления. Ведомство утверждает, что число попыток мошенничества растет, в частности из-за распространения в интернете материалов с заданиями и ответами по аудированию и чтению.

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Что известно о тесте

DTZ является итоговым языковым экзаменом для участников государственных интеграционных курсов в Германии. Он проверяет навыки аудирования, чтения, письма и говорения в повседневных ситуациях. В прошлом году его сдавали 318 550 человек: уровня B1 достигли 175 193 кандидата, или 55%, уровня A2 — 102 663 человека, или 32,2%, а 40 694 участника, или 12,8%, не достигли A2.

Сдача DTZ на уровень B1 вместе с тестом «Жизнь в Германии» дает право получить сертификат о прохождении интеграционного курса. Его также можно использовать для выполнения языковых и интеграционных требований в некоторых процедурах, в частности для получения разрешения на постоянное проживание.

По данным издания, представитель МВД не смог назвать количество выявленных случаев нарушений, а опубликованных данных о масштабах мошенничества именно на DTZ сейчас нет. Отдельно полиция Нюрнберга ранее сообщала о расследовании сети, которую подозревали в использовании подставных лиц с поддельными документами для сдачи языковых и натурализационных экзаменов; это расследование касалось другой схемы.

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