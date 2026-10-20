Норвегия задержала судно, связанное с российским проектом «Арктик СПГ 2»

14 октября норвежская береговая охрана задержала два грузовых судна вблизи острова Анньоя на севере страны. Одно из них — Ya Qing Hai Yang — находится под санкциями США, ЕС и Швейцарии из-за связи с российским газовым проектом «Арктик СПГ 2».

По данным морской разведки, в начале октября судно находилось недалеко от российско-норвежской границы.

Оно вышло из Гонконга, сделало несколько остановок на Дальнем Востоке и следовало по Северному морскому пути. В 2024 году «Ya Qing Hai Yang» перевозило из Китая в российский порт Утренний оборудование для производства электроэнергии, которое используется в проекте «Арктик СПГ 2».

Вместе с ним норвежские службы осмотрели судно Jian Yang Cheng He под китайским флагом, которое не находится под санкциями. По информации береговой охраны, оба судна укрывались от шторма. О результатах проверки и возможных претензиях к экипажам не сообщалось. На момент публикации суда оставались у берегов Норвегии.

Источник: The Insider

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