Norwegia zatrzymała statek powiązany z rosyjskim projektem „Arktik LNG 2”

14 października norweska straż przybrzeżna zatrzymała dwa statki towarowe w pobliżu wyspy Annoya na północy kraju. Jeden z nich — „Ya Qing Hai Yang” — objęty jest sankcjami USA, UE i Szwajcarii z powodu powiązań z rosyjskim projektem gazowym „Arctic LNG 2”.

Według danych wywiadu morskiego na początku października statek znajdował się w pobliżu granicy rosyjsko-norweskiej.

Wypłynął z Hongkongu, dokonał kilku postojów na Dalekim Wschodzie i płynął szlakiem północnym. W 2024 roku statek „Ya Qing Hai Yang” przewoził z Chin do rosyjskiego portu Utrennyj sprzęt do produkcji energii elektrycznej, który jest wykorzystywany w ramach projektu „Arktik LNG 2”.

Wraz z nim norweskie służby skontrolowały statek Jian Yang Cheng He pływający pod chińską banderą, który nie jest objęty sankcjami. Według informacji straży przybrzeżnej oba statki schroniły się przed burzą. Nie podano wyników kontroli ani ewentualnych zarzutów wobec załóg. W momencie publikacji statki pozostawały u wybrzeży Norwegii.

Źródło: The Insider

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