В Польше правительство подготовило проект изменений, согласно которому родители смогут брать два оплачиваемых дня в год для ухода за ребёнком до достижения им 17-летнего возраста. Сейчас такое право распространяется только на родителей детей в возрасте до 14 лет.

Проект уже опубликовали на сайте Правительственного центра законодательства и передали на консультации, сообщает RMF24. Изменения предлагает Министерство семьи Польши.

Как предлагают использовать дни ухода

Два дня можно будет разделить между матерью и отцом или полностью использовать одному из опекунов. Право на них не будет зависеть от трудового стажа или размера ставки. Для работников с неполным рабочим временем количество часов такого освобождения от работы будут определять пропорционально продолжительности их работы.

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Неиспользованные дни не будут переноситься на следующий год, а компенсация за них выплачиваться не будет. Если у работника несколько мест работы, право на дни для ухода за ребёнком будет возникать отдельно на каждом из них.

Аргументы в пользу изменений

По данным RMF24, предложение стало следствием обращения польского омбудсмена по правам ребёнка и адвокатского совета. Они указывали, что детям старшего возраста также может понадобиться уход в непредвиденных ситуациях.

В то же время главный экономист Федерации польских предпринимателей Лукаш Козловский обратил внимание, что потребности подростков в уходе отличаются от потребностей младших детей.

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