W Polsce rząd przygotował projekt zmian, zgodnie z którym rodzice będą mogli wziąć dwa płatne dni w roku na opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 17. roku życia. Obecnie takie prawo przysługuje wyłącznie rodzicom dzieci w wieku do 14 lat.

Projekt został już opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i przekazany do konsultacji, informuje RMF24. Zmiany proponuje polskie Ministerstwo Rodziny.

Jak proponuje się wykorzystywać dni opieki

Dwa dni będzie można podzielić między matkę i ojca albo w całości wykorzystać przez jednego z opiekunów. Prawo do nich nie będzie zależało od stażu pracy ani wymiaru etatu. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy liczba godzin takiego zwolnienia od pracy będzie ustalana proporcjonalnie do czasu ich pracy.

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Niewykorzystane dni nie będą przenoszone na kolejny rok, a rekompensata za nie nie będzie wypłacana. Jeśli pracownik ma kilka miejsc pracy, prawo do dni na opiekę nad dzieckiem będzie powstawało odrębnie w każdym z nich.

Argumenty za zmianami

Według RMF24 propozycja jest następstwem wystąpienia polskiego rzecznika praw dziecka oraz rady adwokackiej. Wskazywali oni, że starsze dzieci również mogą potrzebować opieki w nieprzewidzianych sytuacjach.

Jednocześnie główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski zwrócił uwagę, że potrzeby nastolatków w zakresie opieki różnią się od potrzeb młodszych dzieci.

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