W ramach projektu „Księga oprawców narodu ukraińskiego” opublikowano informacje dotyczące miejsc przetrzymywania oraz pracowników rosyjskich zakładów karnych, którzy brali udział w torturowaniu 74-letniego obywatela USA Stephena Gabbarra. Mężczyzna został uwolniony z rosyjskiej niewoli 21 października 2026 roku.

Rosyjskie siły zbrojne zatrzymały Stephena Gabbarra 2 kwietnia 2022 r. w tymczasowo okupowanym Iziumie w obwodzie charkowskim. W październiku 2024 roku Sąd Miejski w Moskwie skazał Amerykanina na sześć lat i dziesięć miesięcy pozbawienia wolności na podstawie artykułu dotyczącego najemnictwa – części trzeciej artykułu 359 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej.

Według wersji rosyjskiej strona, obywatel USA, który mieszkał na Ukrainie od 2014 roku i uczył języka angielskiego, w lutym 2022 roku wstąpił do sił obrony terytorialnej w Iziumie.

Zwolnienie Gabbarra nastąpiło na prośbę prezydenta USA Donalda Trumpa podczas wizyty jego specjalnego wysłannika Steve’a Witkofa w Sankt Petersburgu.

Do czasu ogłoszenia wyroku Amerykanin przebywał w areszcie śledczym nr 2 w Nowozybkowie w obwodzie briańskim, a następnie w kolonii karnej nr 7 we wsi Pakine w obwodzie włodzimierskim. Według informacji projektu „Księga oprawców narodu ukraińskiego” w obu placówkach Gabbard był poddawany torturom podobnym do tych, o których informują uwolnieni ukraińscy jeńcy wojenni.

Według słów jego współwięźnia, uwolnionego ukraińskiego jeńca wojennego Igora Szyška, Amerykanina bito kijami, pałkami i kopano, stosowano wobec niego paralizator, nękano psami i głodzono. Zmuszano go również do czołgania się po korytarzach i naśladowania aktów seksualnych.

„Sytuację Gabbarada komplikował fakt, że jest on obywatelem USA i nie zna języka rosyjskiego, przez co funkcjonariusze Federalnej Służby Więziennej dodatkowo się z niego wyśmiewali” – poinformowano w projekcie „Księga oprawców”.

Według danych projektu Stephen Gabbard przebywał w areszcie śledczym nr 2 Zarządu Federalnej Służby Więziennej w obwodzie briańskim mniej więcej od września 2022 r. do maja 2023 r. Placówka znajduje się w Nowozybkowie przy ulicy Czerwony Plac 9.

Uwolnieni więźniowie opowiadają o licznych przypadkach brutalnego traktowania w tym areszcie. Wśród nich – pobicia podczas tzw. „przyjęcia”, przesłuchań i kontroli, nękanie psami oraz stosowanie paralizatorów.

„Zmuszano ludzi do usuwania tatuaży z ciała, nauczania się hymnu rosyjskiego i krzyczenia »Chwała Rosji«. Światła w celach nie wyłączano, porcje jedzenia wynosiły około 200 gramów, ludzie tracili po 20 kg i więcej. Strażnicy witali więźniów słowami: »Witamy w Buchenwaldzie«” — opowiadał dziennikarz Dmytro Chyliuk, który został uwolniony z niewoli.

Z informacji zebranych w ramach projektu wynika, że w tym areszcie śledczym odnotowano co najmniej trzy zgony Ukraińców.

W kolonii karnej nr 7 Zarządu Federalnej Służby Więziennej w obwodzie wołodymirskim, położonej we wsi Pakine w rejonie kowrowskim, Gabbard przebywał od maja 2023 roku do wiosny 2024 roku.

Z zeznań uwolnionych ukraińskich jeńców wynika, że pracownicy kolonii bili osadzonych dwa razy dziennie podczas kontroli i stosowali różne metody tortur.

„Osoby zwolnione z kolonii nr 7 opowiadają, że pracownicy kolonii bili osadzonych dwa razy dziennie podczas kontroli i stosowali tortury, w szczególności uderzenia pałkami w stopy (ten rodzaj tortury nazywa się „bastonada”), duszenia workami, zmuszania do czołgania się po płytkach oraz gwałtów przy użyciu obcych przedmiotów. Więźniów głodzono: na talerzu mogło znajdować się kilka ziaren kaszy jęczmiennej, a zamiast ziemniaków – łuski. Świerzb leczono zielonką, a lekarz radził modlić się. Wiadomo o co najmniej trzech zgonach Ukraińców w tej kolonii karnej” — podano w projekcie „Księga oprawców”.

W ten sposób, według danych projektu, co najmniej sześciu Ukraińców zmarło w areszcie śledczym nr 2 w Nowozybkowie oraz w kolonii karnej nr 7 w Pakinie — po trzech w każdej placówce.

Rosyjskie media podawały, że ostatnim miejscem przetrzymywania Amerykanina była kolonia karna nr 12 w Mordowii. Jednak w projekcie „Księga oprawców narodu ukraińskiego” zaznaczono, że informacja ta jest obecnie weryfikowana.

W ramach projektu opublikowano również dane zidentyfikowanych osób, które uznaje się za zamieszane w torturowanie ukraińskich jeńców wojennych i cywilów w wymienionych placówkach. Materiały te mają pomóc w dokumentowaniu przypadków brutalnego traktowania osób przebywających w rosyjskiej niewoli.

Informacja ta została opublikowana na stronie internetowej projektu.

Rosyjski dyktator Władimir Putin nakazał uwolnienie 74-letniego obywatela USA Stephena Gabbarda, który przebywał w rosyjskim więzieniu. Stało się to po tym, jak prezydent USA Donald Trump poprosił Putina o uwolnienie Amerykanina.

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Prezydent USA Donald Trump poinformował o uwolnieniu 75-letniego amerykańskiego nauczyciela-emeryta Stephena Gabbarda, który trafił do rosyjskiej niewoli w 2022 roku. Według amerykańskiego przywódcy uwolnienie nastąpiło na jego prośbę, którą osobiście przekazał rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi podczas rozmowy telefonicznej w zeszłym tygodniu.

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