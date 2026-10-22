“乌克兰人民酷刑者名录”项目公布了俄罗斯监狱机构的关押地点及相关工作人员的信息，这些人员涉嫌对74岁的美国公民史蒂文·加巴德实施酷刑。 该男子于2026年10月21日从俄罗斯监禁中获释。

2022年4月2日，俄罗斯军队在哈尔科夫州临时被占领的伊久姆市抓捕了史蒂文·加巴德。 2024年10月，莫斯科市法院依据俄罗斯联邦《刑法》第359条第3款“雇佣军”罪名，判处这名美国人六年零十个月的劳改营刑期。

据俄方称，这名自2014年起居住在乌克兰并从事英语教学的美国公民，于2022年2月加入了伊久姆的地区防卫部队。

加巴德的获释是应美国总统唐纳德·特朗普的要求，在其特使史蒂夫·维特科夫访问圣彼得堡期间实现的。

在宣判前，这名美国人被关押在布良斯克州诺沃齐布科的第2号看守所，随后被转移至弗拉基米尔州帕基内村的第7号惩教所。 据“乌克兰人民刽子手名录”项目披露，在上述两处关押地点，加巴德遭受的酷刑与获释的乌克兰战俘所描述的情况相似。

据其同牢房囚犯、获释的乌克兰战俘伊戈尔·希什卡称，这名美国人曾遭棍棒、警棍和脚踢殴打，被使用电击枪，遭狗啃咬，并被饿肚子折磨。 此外，他还被强迫在走廊里爬行并模仿性行为。

“加巴德的处境之所以更加艰难，是因为他是美国公民且不懂俄语，因此联邦监狱管理局的工作人员对他进行了额外的嘲弄，”‘刽子手之书’项目透露道。

据该项目称，斯蒂芬·加巴德大约从2022年9月至2023年5月被关押在布良斯克州联邦监狱管理局第2看守所。 该拘留所位于新齐布科市红场街9号。

获释的被拘留者讲述了该看守所内发生的众多虐待事件。其中包括在所谓的“入所审查”、审讯和检查期间遭受殴打，以及被狗追咬和使用电击枪。

“人们被迫擦掉身上的纹身，背诵俄罗斯国歌并高喊‘俄罗斯万岁’。牢房里的灯从不熄灭，每餐仅约200克，人们体重平均减轻20公斤甚至更多。 看守们用‘欢迎来到布痕瓦尔德’这句话迎接被俘人员，”从囚禁中获释的记者德米特罗·希柳克讲述道。

据该项目消息，目前已知至少有三名乌克兰人在该看守所死亡。

在位于科夫罗夫区帕基内村的弗拉基米尔州联邦监狱管理局第7号惩教所，加巴德从2023年5月被关押至2024年春季。

据获释的乌克兰战俘证词称，监狱工作人员在每日两次的检查期间殴打囚犯，并施加了各种酷刑手段。

“从第7号惩教殖民地获释的人员透露，监狱工作人员在每日两次的检查期间殴打囚犯，并实施各种酷刑，包括用棍棒击打脚部（这种酷刑被称为‘棍棒刑’）、 用塑料袋扼喉、强迫囚犯在瓷砖地上爬行、用异物实施性侵。囚犯们还遭受饥饿折磨：盘子里可能只有几粒大麦，土豆则被豆壳代替。 疥疮用绿药水治疗，而医务人员却建议他们祈祷。据“刽子手之书”项目透露，已知至少有三名乌克兰人在该看守所死亡。

因此，根据该项目的资料，至少有六名乌克兰人在新齐布科的第2号看守所和帕基纳的第7号惩教所死亡——每处机构各有三人。

俄罗斯媒体曾称该美国人的最后关押地是莫尔多维亚的第12号惩教所。然而，“乌克兰人民刽子手名录”项目指出，目前正在核实这一信息。

该项目还公布了已确认身份的人员名单，这些人被认为涉嫌在上述机构中对乌克兰战俘和平民实施酷刑。这些材料旨在帮助记录俄罗斯战俘期间遭受虐待的案例。

该项目网站上发布了相关报道。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京下令释放被关押在俄罗斯监狱的74岁美国公民史蒂文·加巴德。此前，美国总统唐纳德·特朗普曾请求普京释放这位美国人。

此前，一位来自亚历山大的87岁数学老师凭借优雅的着装和精心打理的仪容风靡社交媒体。这位女士分享了她如何保持年轻时尚的外貌，并透露了其中的秘诀。

美国总统唐纳德·特朗普宣布，75岁的美国退休教师史蒂文·加巴德已被释放，他于2022年被俄方扣押。 据这位美国领导人称，此次释放是应其请求而进行的，他上周在与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京的电话交谈中亲自向其提出了这一请求。

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