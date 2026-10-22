В «Книге палачей» были обнародованы имена тюремных охранников, которые подвергали пыткам Стивена Габбарда в РФ

Проект «Книга палачей украинского народа» обнародовал информацию о местах содержания и сотрудниках российских пенитенциарных учреждений, причастных к пыткам 74-летнего гражданина США Стивена Габбарда. Мужчину освободили из российского плена 21 октября 2026 года.

Российские военные захватили Стивена Габбарда 2 апреля 2022 года во временно оккупированном Изюме Харьковской области. В октябре 2024 года Московский городской суд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии по статье о наемничестве — части третьей статьи 359 Уголовного кодекса РФ.

По версии российской стороны, гражданин США, проживавший в Украине с 2014 года и преподавал английский язык, в феврале 2022 года вступил в ряды территориальной обороны Изюма.

Освобождение Габбарда произошло по просьбе президента США Дональда Трампа во время визита его специального посланника Стива Виткоффа в Санкт-Петербург.

До вынесения приговора американец находился в СИЗО № 2 в Новозыбкове Брянской области, а впоследствии — в исправительной колонии № 7 в селе Пакине Владимирской области. По информации проекта «Книга палачей украинского народа», в обоих учреждениях Габбард подвергался пыткам, подобным тем, о которых сообщают освобожденные украинские военнопленные.

По словам его сокамерника, освобожденного украинского военнопленного Игоря Шишка, американца избивали палками, дубинками и ногами, применяли к нему электрошокер, травили собаками и морили голодом. Также его заставляли ползать по коридорам и имитировать половые акты.

«Положение Габбарда осложнялось тем, что он является гражданином США и не знал русского языка, из-за чего сотрудники ФСВП дополнительно издевались над ним», — сообщили в проекте «Книга палачей».

По данным проекта, Стивен Габбард находился в СИЗО № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области примерно с сентября 2022 года по май 2023-го. Учреждение расположено в Новозыбкове на улице Красная площадь, 9.

Освобожденные пленные рассказывают о многочисленных случаях жестокого обращения в этом изоляторе. Среди них — избиения во время так называемой «приемки», допросов и проверок, травли собаками и применения электрошокеров.

«Людей заставляли стирать с тела татуировки, учить российский гимн и кричать “Слава России”. Свет в камерах не выключали, порции еды составляли около 200 граммов, люди теряли по 20 кг и больше. Охранники встречали пленных фразой «Добро пожаловать в Бухенвальд»», — рассказывал освобожденный из плена журналист Дмитрий Хилюк.

По информации проекта, известно как минимум о трех случаях смерти украинцев в этом СИЗО.

В исправительной колонии № 7 Управления ФСВП по Владимирской области, расположенной в селе Пакино Ковровского района, Габбард находился с мая 2023 года до весны 2024-го.

По свидетельствам освобожденных украинских пленных, сотрудники колонии избивали заключенных дважды в день во время проверок и применяли различные методы пыток.

«Освобожденные из ИК-7 рассказывают о том, что сотрудники колонии избивали заключенных дважды в день во время проверок и прибегали к пыткам, в частности к ударам палками по стопам (этот вид пытки называют «бастонада»), удушения пакетами, принуждения ползать по плитке, изнасилования посторонними предметами. Пленных морили голодом: в тарелке могло быть несколько зерен перловки, вместо картофеля — шелуха. Чесотку лечили зеленкой, а медик советовал молиться. Известно как минимум о трех случаях смерти украинцев в этой исправительной колонии», — рассказали в проекте «Книга палачей».

Таким образом, по данным проекта, по меньшей мере шесть украинцев умерли в СИЗО № 2 в Новозыбкове и исправительной колонии № 7 в Пакине — по трое в каждом учреждении.

Российские СМИ называли последним местом заключения американца исправительную колонию № 12 в Мордовии. Однако в проекте «Книга палачей украинского народа» отметили, что эту информацию в настоящее время проверяют.

Проект также обнародовал данные об установленных лицах, которых считают причастными к пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц в упомянутых учреждениях. Эти материалы должны помочь задокументировать случаи жестокого обращения с людьми, находившимися в российском плену.

Об этом сообщается на сайте проекта.

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