Rosyjski dyktator Władimir Putin mianował Jurija Trutniewa swoim zastępcą. Wcześniej pełnił on funkcje wicepremiera Rosji oraz pełnomocnika prezydenta Federacji Rosyjskiej w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym. Odpowiedni dekret nr 764 został podpisany 22 października 2026 roku.

Zgodnie z dokumentem Trutniew został mianowany doradcą prezydenta Rosji i zwolniony z poprzedniego stanowiska. Dekret wszedł w życie z dniem podpisania.

Mianowanie nastąpiło w kontekście zmian kadrowych w rosyjskich władzach. W szczególności Duma Państwowa RF zatwierdziła Olega Kozhemyaka na stanowisko wicepremiera oraz pełnomocnego przedstawiciela prezydenta w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym. Wcześniej stanowiska te zajmował Jurij Trutniew.

Warto zauważyć, że nazwisko nowego doradcy Putina brzmi podobnie do słowa „trutień”. Tak nazywa się samce pszczół, których głównym zadaniem jest zapłodnienie królowej. W przeciwieństwie do pszczół robotnic, trutnie nie zbierają nektaru, nie produkują miodu i nie uczestniczą w budowie ula.

Z tego powodu w przenośni słowo „truteń” używa się na określenie osoby, która żyje na cudzy koszt i unika pracy.

Jurij Trutniew ma 70 lat. Urodził się w Permie, gdzie rozpoczął karierę polityczną. W 1996 roku został burmistrzem miasta, a następnie stanął na czele obwodu permskiego.

W latach 2004–2012 Trutniew pełnił funkcję ministra zasobów naturalnych Rosji. Następnie przez rok pracował jako doradca Władimira Putina.

W sierpniu 2013 roku został mianowany wicepremierem Rosji oraz pełnomocnikiem prezydenta Federacji Rosyjskiej w Okręgu Federalnym Dalekiego Wschodu.

Na tym stanowisku Trutniew odpowiadał za rozwój regionów dalekowschodnich Rosji oraz realizację polityki państwowej w Arktyce. Ponadto jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę Jurij Trutniew został objęty międzynarodowymi sankcjami. Ograniczenia wobec niego wprowadziły między innymi Ukraina, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada oraz Unia Europejska.

Według informacji rosyjskich mediów, po powrocie do administracji Putina Trutniew może być odpowiedzialny za kwestie wychowania patriotycznego.

Jednocześnie w opublikowanym dekrecie nie określono konkretnych obowiązków nowego doradcy rosyjskiego dyktatora.

Informują o tym rosyjskie media.

Przypomnijmy, że wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że wojna przeciwko Ukrainie rzekomo zbliża się do końca.

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył specjalnemu przedstawicielowi prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'owi Witkofowi, że Moskwa jest gotowa pomóc Waszyngtonowi w uregulowaniu sytuacji wokół Iranu. Ponadto przywódca Kremla wyraził zainteresowanie wznowieniem współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.

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